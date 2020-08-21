Скачать библиотеку Netflix за секунду. Побит мировой рекорд по скорости интернета

Инженеры из Великобритании и Японии поставили новый рекорд увеличив скорость интернета до невероятных 178 терабит в секунду (Тб/с). По словам авторов изобретения, такой скорости хватит, чтобы загрузить всю библиотеку Netflix менее чем за секунду. Об этом сообщает New Atlas.

Для достижения подобных скоростей инженеры разработали новые способы модуляции оптических лучей до того, как они попадают в оптоволокно. Процесс позволяет использовать более широкую полосу пропускания, чем обычно.

Отмечается, что интернет-соединение в 17 800 раз превысило скорость, которая сейчас доступна для потребителей – 10 Гбит/с в некоторых местах на планете, таких как Япония, США и Новая Зеландия. Даже NASA не может конкурировать со своим ESnet в 400 Гбит/с.

Британские и японские инженеры также оставили далеко позади разработанный в Австралии фотонный чип, который несколько месяцев назад продемонстрировал скорость в 44 Тбит/с. Также был побит рекорд японской команды со скоростью в 150 Тбит/с.

"В то время как современный соединения облачных центров обработки данных способны передавать до 35 терабит в секунду, мы работаем с новыми технология, которые более эффективно используют существующую инфраструктуру", – говорит ведущий автор исследования Лидия Галдино.

Чтобы достичь такой скорости, инженеры из Университетского колледжа Лондона, Xtera и KDDI Research разработали новые технологии, позволяющие передавать больше информации через существующую оптоволоконную инфраструктуру. Большинство из них в настоящее время поддерживают полосу пропускания до 4,5 ТГц, а некоторые новые технологии достигают 9 ТГц. Но новая система поднимает эту планку до 16,8 ТГц.

Поскольку в разработанной системе используются оптоволоконные кабели, которые уже есть во многих частях мира, технологию можно будет легко интегрировать в имеющуюся инфраструктуру. Вместо того, чтобы заменять километры кабелей, потребуется только модернизация усилителей, которые устанавливаются каждые 40-100 км.