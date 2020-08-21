Последний обед. Ученые нашли окаменелости морского монстра с еще одним в животе

Ученые обнаружили окаменелости гигантской морской рептилии, в животе которой была еще одна. Об этом сообщает The Guardian.

Морские монстры были обнаружены на юго-западе Китая, они жили в триасовом периоде. Команда ученых утверждает, что более крупная окаменелость, почти 5 метров в длину, является останками ихтиозавра – морской рептилии с длинной мордой, внешне напоминающей дельфина. Внутри нее меньшая окаменелость является останками другой морской рептилии, известной как талаттозавр. Длина их тела обычно составляла около 4 метров.

Международная группа исследователей утверждает, что ихтиозавр ранее не считался хищником, так как у его зубов не было режущих кромок. Считалось, что он питался мягкой добычей, такой как кальмары. Но сделанное открытие говорит об обратном.

"Вероятно, это самое древнее свидетельство о хищной мегафауне в случае морских рептилий", – пишут ученые.

Они также отмечают, что обед ихтиозавра побил рекорд по самой большой добыче среди подобных ему существ. Полученные данным могут изменить репутацию и других существ.

"Было много мезозойских морских рептилий с похожими хватательными зубами, поэтому хищничество мегафауны, вероятно, было более пространенным явлением, чем предполагалось до настоящего времени", – говорит команда.

Но пока остается неясным, поймал ли ихтиозавр свою добычу самостоятельно или же съел остатки чужого обеда. Ученые предполагают, что первый вариант более вероятен.

Среди дополнительных доказательств ученые отмечают, что голова и хвост талаттозавр были оторваны перед употреблением туши.