Стройка года: в Китае запустили в эксплуатацию автомобильный тоннель под рекой

В китайском городе Хайкоу провинции Хайнань официально открыли движение по тоннелю Вэньминдун, который соединил центральный район города Хайкоу и новый район Цзяндун Хайнаньского порта свободной торговли. Об этом пишет Shine.

Строительство продолжалось более года. Рабочие работали круглосуточно, в три смены. Поскольку масштаб строительства был серьезным, власти дополнительно мобилизовали рабочих и задействовали спецтехнику, в том числе из других регионов Китая.

Теперь расстояние через реку Нанду можно преодолеть за три минуты, вместо получаса. И снижена нагрузка на мост.

Вся переправа длиной в 4,38 км, протяженность подводного участка - 2,72 км. Туннель был построен компанией STEC Shanghai Urban Construction Municipal Engineering Group. "Умные технологии", которые использовались в туннелях в Шанхае, были применены в туннеле в Хайкоу, - рассказал Чэнь Тайли, руководитель проекта.

По словам Тайли, из командного пункта инженеры, обслуживающие тоннель, следят за переправой по ста камерам. Вентиляцию обеспечивают 54 вентилятора.

Река Нанду длиной в 330 км снабжает водными ресурсами примерно 30% населения Хайнаня. Не так давно власти Китая одобрили специальный законодательный акт об охране окружающей среды, который предусматривает наложение штрафа в размере до 100000 юаней (14000 долларов США) на тех, чья деятельность приводит к загрязнению реки, а предприятия, нарушающие экологические стандарты, будут закрыты.