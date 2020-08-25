Стройка года: в Китае запустили в эксплуатацию автомобильный тоннель под рекой

Стройка года: в Китае запустили в эксплуатацию автомобильный тоннель под...

Фото: Chinanews

Протяженность тоннеля почти три километра.

В китайском городе Хайкоу провинции Хайнань официально открыли движение по тоннелю Вэньминдун, который соединил центральный район города Хайкоу и новый район Цзяндун Хайнаньского порта свободной торговли. Об этом пишет Shine.

Строительство продолжалось более года. Рабочие работали круглосуточно, в три смены. Поскольку масштаб строительства был серьезным, власти дополнительно мобилизовали рабочих и задействовали спецтехнику, в том числе из других регионов Китая.

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Теперь расстояние через реку Нанду можно преодолеть за три минуты, вместо получаса. И снижена нагрузка на мост.

Вся переправа длиной в 4,38 км, протяженность подводного участка - 2,72 км. Туннель был построен компанией STEC Shanghai Urban Construction Municipal Engineering Group. "Умные технологии", которые использовались в туннелях в Шанхае, были применены в туннеле в Хайкоу, - рассказал Чэнь Тайли, руководитель проекта.

тоннель, хайнань

тоннель, хайнань

По словам Тайли, из командного пункта инженеры, обслуживающие тоннель, следят за переправой по ста камерам. Вентиляцию обеспечивают 54 вентилятора.

Река Нанду длиной в 330 км снабжает водными ресурсами примерно 30% населения Хайнаня. Не так давно власти Китая одобрили специальный законодательный акт об охране окружающей среды, который предусматривает наложение штрафа в размере до 100000 юаней (14000 долларов США) на тех, чья деятельность приводит к загрязнению реки, а предприятия, нарушающие экологические стандарты, будут закрыты.