Ворота в никуда. В Саудовской Аравии найдены древнейшие строения в мире

Их сотни, они могут превосходить по размерам футбольное поле, и встречаются по всей Саудовской Аравии, в том числе на склоне вулкана.

Археологи утверждают, что обширные каменные сооружения, которые были найдены в 2017 году, являются одними из самых древних памятников в мире. Их возраст составляет около 7 тыс. лет. Об этом сообщает Live Science.

Ученые заново исследовали таинственные каменные постройки, которые когда-то назывались "воротами", а теперь – "мустатилы", арабское слово, означающее "прямоугольник". Теперь археологи считают, что постройки использовались для ритуалов. Радиоуглеродное датирование древесного угля, найденного в одной из структур, указывает на то, что люди построили ее около 5000 г до н.э.

"Мустатила демонстрируют выдающееся развитие монументальной архитектуры. Этот "монументальный пейзаж" представляет собой одну из самых ранних крупномасштабных форм масштабного каменного строительства в мире", – пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале The Holocene.

Использование в ритуалах

Строения состоят из невысоких каменных стен, которые сверху часто выглядят, как ворота (отсюда их прежнее название). Они различаются по размеру, некоторые из них в длину менее 25 см, а самые большие – около 616 м.

Читайте также: Ученым удалось разгадать главную загадку Стоунхенджа

Изначально у многих мустатилов были платформы на обоих концах. Так, на платформе одного из строений были обнаружены геометрические узоры. На данный момент ученые не могут связать рисунок с какими-либо видами другого наскального искусства в регионе.

"Ворота" на склоне вулкана. Фото: The Holocene.

"Вполне возможно, что эти структуры были впечатляющими и густо украшены рисунками", – говорит ведущий автор исследования из Института химической экологии Общества Макса Планка Хью Гроукатт.

Фото: The Holocene.

Внутри мустатилов было найдено несколько артефактов, которые свидетельствуют о том, что сооружения не использовались круглогодично. Кроме этого, из-за своей формы и низких стен строения не могли использоваться как загоны для животных.

Ученые считают, что мустатилы использовались для ритуалов, но пока не знают, для каких именно.

Территориальные границы

На сегодняшний день сооружения можно найти в очень засушливых местах, в том числе в южной пустыне Нефуд, а также на бесплодных лавовых полях.

Но сооружения создавались около 5000 г. до н.э., когда климат в Саудовской Аравии был более влажным, чем сегодня.

"Между 6-10 тыс. лет назад на Аравийском полуострове еще шел последний период "Зеленой Аравии", когда увеличение осадков видоизменило засушливый регион", – пишут авторы.

Фото: The Holocene.

По словам ученых, в то время в регионе, как правило, занимались скотоводством, а также охотились на диких животных. Мустатилы могли быть способом разметить границы своей территории.

"Они могут представлять собой одно из проявлений растущей территориальности, которая развивалась под воздействием таких факторов, как конкуренция за пастбища в сложных и непредсказуемых условиях Аравии", – говорится в статье.

Также отмечается, что даже когда климат в Аравии был влажным, окружающая среда была сезонной, где часто происходили засухи.