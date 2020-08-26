Безобидная кроха. В ноябре мимо Земли пронесется астероид размером в 2 метра

В ноябре мимо Земли пронесется астероид, который в NASA называют совершенно безобидным. Об этом сообщает Space.com.

По словам ученых, космический камень под названием 2018 VP1 приблизится к Земле 2 ноября.

"Астероид 2018 VP1 очень маленький, примерно 2 метра, и не представляет никакой угрозы для Земли. В настоящее время вероятность попадания камня в атмосферу нашей планеты составляет 0,41%, но даже в противном случае, астероид полностью разрушился бы в атмосфере планеты", – сообщает одно из подразделений NASA Asteroid Watch.

Проход астероида в этом году станет первым его приближением к Земле с тех пор, как он был открыт в 2018 году. Несмотря на то, что ученые называют астероид околоземным объектом, космический камень останется на довольно большой дистанции от Земли – более 420 000 километров. На таком же расстоянии, гораздо большая Луна, вращается вокруг Земли.

Кроме этого, 3 ноября, к Земле приблизится еще один астероид, получивший название 2020 HF4. Он будет несколько больше своего предшественника – от 8 до 18 м в поперечнике. Но он пройдет от Земли намного дальше, что в 16 раз превышает расстояние до Луны, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA.

Для сравнения, недавно космическое агентство зафиксировало рекордно близкий к Земле пролет астероида. Так, в начале августа небольшой астероид 2020 QG прошел в 2950 км над Землей.