"Это была серьезная атака". Россиянин попытался взломать сеть завода Tesla Илона Маска

"Это была серьезная атака". Россиянин попытался взломать сеть завода Tes...

фото: Гигафабрика, Невада/teslarati.com

Гражданин РФ за 1 миллион долларов предложил "русскоязычному сотруднику" завода  Tesla выкрасть секретные данные предприятия. Илон Маск посчитал, что "это была серьезная атака".

Федеральное бюро расследований США вместе с компанией Tesla бизнесмена Илона Маска сорвали план хакерской группировки атаковать завод Гигафабрика в штате Невада.

Об этом говорится в соответствующем постановлении ФБР о задержании и аресте россиянина Егора Крючкова.

По данным американских спецслужб, гражданин России еще в июле приехал в США по туристической визе, после чего пытался завербовать некоего "русскоязычного сотрудника" фабрики, предложив на пару тому 1 миллион долларов за заражение интранета (внутренней сети) завода вирусным софтом.

Согласно словам Крючкова, которые удалось записать на аудиоустройства, после взлома группа собиралась шантажировать Маска распространением похищенных данных или блокировкой интранета.

В документе говорится, что анонимный сотрудник согласился на преступление, но тут же уведомил о плане компанию, после чего к делу подключили ФБР.

Вскоре правоохранители выяснили, что преступники входят в группу, которая шантажировала и другие компании. В июле, сообщает ФБР, туристический оператор CWT Group выплатил преступникам 4,5 миллиона долларов.

27-летнего Крючкова задержали и арестовали 22 августа, когда тот  собирался отправиться в РФ. Сейчас он дает показания.

"Очень признателен. Это была серьезная атака", – написал Маск в Twitter.