"Это была серьезная атака". Россиянин попытался взломать сеть завода Tesla Илона Маска
Гражданин РФ за 1 миллион долларов предложил "русскоязычному сотруднику" завода Tesla выкрасть секретные данные предприятия. Илон Маск посчитал, что "это была серьезная атака".
Федеральное бюро расследований США вместе с компанией Tesla бизнесмена Илона Маска сорвали план хакерской группировки атаковать завод Гигафабрика в штате Невада.
Об этом говорится в соответствующем постановлении ФБР о задержании и аресте россиянина Егора Крючкова.
По данным американских спецслужб, гражданин России еще в июле приехал в США по туристической визе, после чего пытался завербовать некоего "русскоязычного сотрудника" фабрики, предложив на пару тому 1 миллион долларов за заражение интранета (внутренней сети) завода вирусным софтом.
Согласно словам Крючкова, которые удалось записать на аудиоустройства, после взлома группа собиралась шантажировать Маска распространением похищенных данных или блокировкой интранета.
В документе говорится, что анонимный сотрудник согласился на преступление, но тут же уведомил о плане компанию, после чего к делу подключили ФБР.
Вскоре правоохранители выяснили, что преступники входят в группу, которая шантажировала и другие компании. В июле, сообщает ФБР, туристический оператор CWT Group выплатил преступникам 4,5 миллиона долларов.
27-летнего Крючкова задержали и арестовали 22 августа, когда тот собирался отправиться в РФ. Сейчас он дает показания.
"Очень признателен. Это была серьезная атака", – написал Маск в Twitter.