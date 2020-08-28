Вреден в любых количествах. Ученые советуют беременным полностью отказаться от кофе

Ученые проанализировали более 1200 исследований, связанных с влиянием кофеина на беременных и выяснили, что кофеин, который содержится в кофе, чае, коле, шоколаде и энергетических напитках, может привести к крайне негативным исходам, таким как: выкидыш, мертворождение и недостаточный вес новорожденного. Более того, кофеин увеличивает вероятность рождения ребенка с острым лейкозом, а также склонность к ожирению и избыточному весу, пишет The Guardian.

Ранее считалось, что ежедневное употребление небольшого количества кофеина не повредит ни беременным, ни их детям. Согласно рекомендациям общественного здравоохранения в Великобритании, США и Европе, беременным можно употреблять не более 200 мг кофеина в день (две чашки крепкого кофе).

Однако новое исследование, проведенное профессором Джеком Джеймсом из Университета Рейкьявика в Исландии, указывает на то, что кофеин действительно может вызывать негативные исходы беременности. Он считает, что современные рекомендации об употреблении кофеина для беременных стоит пересмотреть.

Джеймс также добавил, что восемь из каждых девяти исследований, занимающихся поиском связей между употреблением кофеина и выкидышами, обнаружили "значительные ассоциации". Некоторые результаты предположили, что использование кофеина увеличивает риск на треть, а другие же ̶ что с каждой дополнительной чашкой.

В свою очередь, четыре из пяти клинических исследований мертворождения тоже сообщали о повышенном риске, связанном с кофеином, при этом он увеличивался в пять раз у тех женщин, которые употребляли кофеин в больших дозах. Ко всему прочему, семь из десяти исследований, посвященных малому весу новорожденных, также сообщили об этой связи.

Британская кофейная ассоциация, членами которой являются кофейни "Costa" и "Caffè Nero", заявила, что исследование Джеймса не установило причинно-следственных связей, и призвала беременных женщин придерживаться существующих рекомендаций Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые рекомендуют ограничить количество потребляемого кофеина до 200 мг в день.

Джеймс, в свою очередь, обратил внимание на то, что исследование является наблюдательным и действительно не определяет причин связи, поэтому на результаты могут повлиять и посторонние факторы – симптомы беременности, курение, или особенности питания.

"Причинно-следственная связь, вероятно, относится к наблюдаемой корреляции между количеством кофеина, потребляемого во время беременности, и риском неблагоприятных исходов. Однако стоит отметить, что исследование является примечательным своими усилиями, которые были вложены в поиск и контроль потенциальных ухудшающих факторов. Были рассмотрены такие переменные, как масса тела, возраст, история беременности, употребление алкоголя и влияние экологии", ̶ подчеркнул Джек.

Два года назад Национальный институт здравоохранения и повышения квалификации в Великобритании и Уэльсе, обновил свои рекомендации, призывая к полному воздержанию от алкоголя в течение первых трех месяцев беременности, поскольку это может быть связано с повышенным риском выкидыша.