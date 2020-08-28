На Землю падает спутник NASA, пролетавший в космосе 56 лет

29 августа на Землю должен упасть старый неработающий спутник NASA. Речь идет о запущенном в сентябре 1964 года аппарате Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1). Таких спутников было запущено шесть, они изучали магнитное поле Земли и его взаимодействие с солнечным ветром. Примечательно, что падающий сейчас спутник был запущен первым в серии, а будет уничтожен последним.

Падающий спутник OGO-1 на фоне звездного неба

Фото: Catalina Sky Survey/University of Arizona/NASA

Спутник собирал данные вплоть до 1969 года и был выведен из эксплуатации в 1971 году, после чего остался на вытянутой двухсуточной орбите вокруг Земли, медленно теряя высоту. Масса аппарата составляет 487 килограмм.

"OGO-1 должен упасть 29 августа в 21.10 по Гринвичу (00.10 30 августа по киевскому времени. – Прим. ред.) над Тихим океаном примерно на полпути между Таити и Островами Кука", – говорится в сообщении NASA. Специалисты заверяют, что угрозы населению нет, аппарат должен разрушиться при вхождении в плотные слои атмосферы.

Напомним, специалисты заметили, как российский спутник "Kосмос 2542", совершив ряд маневров, опасно сблизился с аппаратом Национального управления военно-космической разведки США "USA 245".