SpaceX использовала одну и ту же ракету Falcon 9 в четвертый раз

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 02:18 по киевскому времени. Трансляция запуска велась на сайте Space X.

Это был коммерческий запуск. На орбиту выведены тяжелый (трехтонный) спутник для Аргентины и два небольших.

Маршевая ступень ракеты до этого использовалась три раза: в декабре-2019, марте-2020 и июне-2020. Спустя примерно восемь минут после нынешнего старта она благополучно приземлилась в 14 км от места старта.

Аргентинский спутник предназначен для мониторинга поверхности Земли. Для этих целей он оснащен радаром высокого разрешения. Спутник рассчитан на работу в течение пяти лет. Его цена около 500 млн долларов.

Спутник GNOMES-1 весит всего 30 кг. Это первый аппарат из будущей группировки в 20 метеорологических спутников. Он будет будет улавливать сигналы систем глобального позиционирования (GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС) и на основании их параметров формировать прогноз погоды.

Спутник Tyvak-0172 – еще меньше (10 кг). Это также метеоспутник, схожий по задачам с GNOMES-1.

Напомним, Китай запустил свой последний спутник из созвездия Beidou, которое должно стать конкурентом американской системы GPS, российского ГЛОНАСС и европейского Galileo.