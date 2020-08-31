Марсоходу NASA Curiosity удалось сфотографировать на поверхности Красной планеты пыльный вихрь, кружащий над выжженным ландшафтом. Об этом сообщает Space.com.

Curiosity сфотографировал "пылевого дьявола" вдоль границы между темными и светлыми склонами внутри кратера Гейла, ширина которого составляет 154 км. Отмечается, что пылевые вихри на Марсе, как и на Земле появляются при сильном прогреве поверхности солнечными лучами.

По словам членов команды Curiosity, неудивительно, что вихрь появился именно в это время внутри кратера.

"В кратере Гейла почти лето, и мы наблюдаем период сильного нагрева поверхности, который длится с ранней весны до середины лета", – говорит ученый из компании Aeolis Research из Аризоны Клэр Ньюман.

"Более сильный поверхностный нагрев приводит к более сильной конвекции и вихрям, которые формируют быстрые ветра. Если эти вихри достаточно сильны, они могу поднимать пыль с поверхности и становиться видимыми как "пылевые дьяволы", которые мы можем фиксировать с помощью наших камер", – добавила Ньюман.

Пылевые дьяволы обычно довольно тусклые, поэтому их фотографии часто приходится дополнительно обрабатывать. Но последний вихрь был виден даже на необработанных снимках марсохода.

Ньюман добавила, что в последнее время Curiosity занимается изучением подобных пылевых дьяволов с помощью камер марсохода и его бортовой станции. Но основная научная миссия Curiosity, стоимостью 2,5 млрд долларов, сосредоточена на анализе марсианской породы и почвы. Ученые хотят узнать больше об эволюции климата на планете и ее способности поддерживать жизнь в прошлом.

Отмечается, что Curiosity и раньше фиксировал вихри на Марсе, как и его роботы-коллеги. Например, марсоходы NASA Opportunity и Spirit также фотографировали пылевых дьяволов, а орбитальные аппарат Mars Reconnaissance Orbiter предоставлял вид на смерчи с высоты.