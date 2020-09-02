Катаклизм вселенских масштабов. Крупнейшее столкновение черных дыр породило гигантского "монстра"

Ученые зафиксировали гравитационные волны, которые возникли в результате столкновения двух черных дыр и рождения новой.

Ученые обнаружили гравитационные волны от самого массивного столкновения двух черных дыр, породивших третью. Об этом сообщает New Atlas.

Родившуюся от столкновения гигантскую черную дыр нового класса удалось обнаружить с помощью гравитационных обсерваторий LIGO и Virgo. В 2015 году LIGO впервые обнаружила гравитационные волны. Эти колебания в самой ткани пространства и времени создаются одними из самых мощных катаклизмов в космосе, которые происходят при столкновении черных дыр или нейтронных звезд.

Теперь же обсерватории уловили сигнал от гигантского столкновения, в результате которого образовалась новая черная дыра. Она вдвое превышает массу любой другой черной дыры, когда-либо обнаруженной учеными.

Сигнал, названный как GW190521, было обнаружен 21 мая 2019 года и принял форму четырех коротких волн, которые длились менее одной десятой секунды. Ученые считают, что это были ударные волны от столкновения, которое произошло около 6 млрд лет назад между двумя черными дырами с массой в 65 и 85 раза больше, чем у Солнца.

Образовавшаяся остаточная черная дыра имеет массу в 142 раза больше солнечной, оставшаяся масса черных дыр была преобразована в энергию в виде гравитационных волн.

Все три задействованные черные дыры – два прародителя и результат слияния были гораздо массивнее, чем тем что были обнаруживались ранее с помощью гравитационных волн.

Предыдущим рекордом было событие названное GW170729, в ходе которого черные дыры массой 50 и 34 солнечной массы столкнулись, образовав остаток черной дыры массой 80 солнечных.