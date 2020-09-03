Родственники черных дыр. Объекты из темной энергии могут ускорять расширение Вселенной

Вселенная расширяется, и этот процесс ускоряется, но почему и как это происходит, остается загадкой.

Одна из новых гипотез предполагает, что расширение Вселенной ускоряется из-за таинственных объектов, похожих на черные дыры, которые состоят из темной энергии. Об этом сообщает New Atlas.

Ученые уже давно знают, что Вселенная не статична – она расширяется. Но история стала еще более странной в 1998 году, когда две группы астрофизиков независимо друг от друга пришли к удивительному выводу, получившему Нобелевскую премию, что скорость этого расширения увеличивается.

Движущей силе этого ускорения было присвоено название "темная энергия", и было подсчитано, что она составляет около 68% всего во Вселенной. Но до сих пор ученые не знаю, с чем на самом деле столкнулись.

Одна из свежих гипотез предполагает, что эта форма энергии может скрываться внутри экзотического класса объектов, называемых Родовыми объектами темной энергии (GEODE). Объекты могут очень походить на черные дыры для сторонних наблюдателей, но будут состоять из ядра темной энергии, окруженного вращающимся слоем.

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В новом исследовании предполагается, что именно GEODE могут ускорять расширение Вселенной. Ученые из Гавайского университета подсчитали, что скорость вращения внешних слоев объектов меняет их движение относительно друг друга. Если они будут вращаться медленно, то GEODE будут притягиваться очень быстро. Суть в том, что GEODE приобретают массу в результате расширения самой Вселенной.

Но если внешние слои вращаются намного быстрее, почти со скоростью света, то GEODE начинают отталкивать друг друга. И этот отталкивающий эффект, по мнению команды, может быть причиной ускорения расширения Вселенной.

"Зависимость от вращения была действительно совершенно неожиданной. Если это подтвердится наблюдениями, мы обнаружим совершенно новый класс явлений", – говорит соавтор работы Дункан Фарра.

Существование GEODE может решить проблему темной энергии, внеся корректировки в некоторые уравнения Эйнштейна.

По мнению команды, многие из первых когда-либо рожденных звезд могли образовать GEODE вместо черных дыр в конце своей жизни. Со временем эти объекты поглотили бы звезды, пыль, газ и другие материалы, медленно увеличиваясь в размерах и ускоряя вращения. По мере того, как они ускоряются, GEODE начинают все больше отталкивать друг друга, а также практически все остальное во Вселенной, способствуя ускорению расширения.

Команда утверждает, что эта теория согласуется с другими наблюдениями за космосом. Во Вселенной имеется достаточно древних звезд, чтобы создать такое количество GEODE. И, что наиболее важно, они не нарушили бы формирование галактик, потому что начали отталкивать друг друга еще до появления каких-либо звездных скоплений. Фактически, именно там эти объекты скрываются до сих пор – в больших пустотах между галактиками.