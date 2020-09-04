Почти как Татуин. Ученые наткнулись на признаки планеты, вращающейся вокруг трех звезд

Новое исследование показало, что иногда планеты могут формироваться в множественных звездных системах. В них имеется сразу несколько звезд, а орбиты планет далекие и хаотические. Об этом сообщает Forbes.

Группа астрономо с помощью Очень Большого Телескопа и комплекса радиотелескопов ALMA нашла первое свидетельство существования множественных звездных систем. Иными словами, существуют планеты, которые могут вращаться сразу вокруг трех звезд.

По словам ученых, найденная молодая тройная система под названием GW Orionis, напоминает внутреннюю область, похожую на Татуин из "Звездных войн". В вымышленном мире планета-пустыня, вращалась вокруг двойной звезды Внешнего Кольца.

Звездная система GW Orionis находится на расстоянии 1300 световых лет в созвездии Ориона и визуально близка к Бетельгейзе. Там исследователи из Великобритании, Бельгии, Чили, Франции и США обнаружили три звезды и деформированный, разорванный на части околозвездный диск.

"Наши изображения демонстрируют случай, когда диск совсем не плоский, а деформирован и имеет смещенное кольцо, которое откололось от диска", – говорит ведущий автор исследования профессор астрофизики в Университете Эксетера Стефан Краус.

Исследователи обнаружили три отдельных кольца внутри массивного планетообразующего диска GW Orionis. Внутреннее кольцо было сильно смещено относительно двух других колец и трех звезд. Ученые отмечают, что смогли увидеть его из-за тени, отбрасываемой на остальную часть диска. Это помогло команде воссоздать систему в 3D.

"Внутреннее кольцо содержит достаточно пыли, чтобы построить 30 Земель, этого достаточно для образования планеты в кольце", – говорит Краус.

Компьютерное моделирование позволило команде подтвердить, что разные орбиты трех звезд и привели к тому, что околозвездный диск разделился на три отдельных кольца.

Также ожидается, что планеты в смещенном кольце будут вращаться по наклонной и далекой орбите, во много похожей на предполагаемую Девятую планету.

Фактически, внешнее кольцо является самым большим из когда-либо наблюдавшихся околозвездных дисков, формирующих планеты. Ученые предполагают, что если между внутренним и внешним кольцом находится планеты, то она будет невероятно удалена от трех звезд.

Но пока ученые не могут точно сказать, был ли разрыв околозвездного диска результатом гравитационного притяжения трех звезд или рождением планеты.

"Мы думаем, что присутствие планеты между этими кольцами объясняет, почему диск разорвался", – говорит ведущий автор исследования из Университета Виктории в Канаде Цзяцин Би.

Следующей задачей для ученых станет поиск планеты с очень необычной орбитой. Если существование планеты подтвердится, что она станет первой из наблюдаемых миров, вращающихся вокруг трех звезд.