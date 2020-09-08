Шаг в матрицу. Как далеко зашел Илон Маск в попытке соединить мозг с компьютером

Нейробиологическая компания Илона Маска Neuralink презентовала улучшенный прототип своего мозгового имплантата, призванный в будущем обеспечить симбиоз человеческого мозга и искусственного интеллекта. Маск называет устройство "смарт-часами с крошечными проводами в мозге". Впрочем, пока одни эксперты называют презентацию PR-акцией, другие говорят о необходимости взять исследования под государственный контроль.

Резервная копия воспоминаний

В рамках онлайн-презентации стартапа в области нейрохирургии представлена свинья Гертруда, которой вживили в мозг нейрочип под названием the link ("связующее звено"). Компания показала, как устройство ретранслирует нейронную активность животного. По словам Маска, в будущем оно сможет "исправлять" электронные сигналы. Компания надеется, что с помощью чипа вылечит потерю памяти, слуха, слепоту, паралич, депрессию, бессонницу и много других болезней.

В отличие от первого прототипа устройства, который крепился к голове за ухом, новый нейрочип вживляется непосредственно в мозг. "Все, что вы видите после [операции], — это крошечный шрам", — заявил Илон Маск на презентации.

Новый датчик пока обладает теми же функциями, что и смарт-часы. Устройство может измерять температуру тела, кровяное давление, а также мониторить общее состояние здоровья и предупреждать о возможных сердечных приступах или инсульте.

Свинья Гертруда

Его конструкция состоит из двух частей — нейрочипа и тонких электродов для считывания сигналов мозга. Размер чипа составляет 23х8 мм. Также разработчики сократили количество используемых электродов с 3072 до 1024. Устройство заряжается за ночь с помощью дистанционной магнитной зарядки. Для обмена данными будут использовать беспроводной интерфейс, а не USB-C. Его радиус работы составит 5–10 м. По словам Маска, устройством можно будет управлять со смартфона через фирменное приложение.

Компания Neuralink — не первопроходец в создании интерфейса "мозг — компьютер". Революционными в идее Маска являются гибкие провода, покрытые электродами для регистрации активности мозга. В нитях удалось разместить намного больше электродов, чем в других подобных технологиях. Таким образом, их пропускная способность гораздо выше. Во время презентации также продемонстрировали "нейрохирургического робота", который автоматизирует процедуру вживления нейрочипа в мозг.

Маск отмечает, что наряду с лечением заболеваний чип станет "универсальным устройством". Например, его можно будет использовать для игр, общения или даже вызова Tesla силой мысли. "Вы сможете сохранить свои воспоминания в качестве резервной копии, сможете загрузить их в своё новое тело или в робота. Будущее будет странным", — признаётся Маск.

Непредвиденные последствия

Многие эксперты в области нейробиологии говорят, что идея Маска по чтению и стимулированию мозговой активности осуществима, но сроки слишком амбициозны.

"Эксперты в этой области были бы больше впечатлены, если бы им показали данные с устройства, имплантированного человеку", — заявил Грэм Моффат, научный сотрудник Университета Торонто в области нейробиологии.

Небольшие устройства для стимуляции мозга при потере слуха или болезни Паркинсона имплантируются людям на протяжении десятилетий. Нейробиологи также проводят испытания имплантов, чтобы помочь людям с травмами спинного мозга или инсультом. Во время экспериментов пациенты уже управляли роботизированными конечностями или компьютерным курсором, но более сложные задачи пока недостижимы.

"Идея сверлить отверстия в черепах людей, чтобы считывать мозг, — это безумие"

Мэри Лу Джепсен

Такая ситуация отчасти складывается из-за того, что большинство современных интерфейсов "мозг — компьютер" испытывают на животных. Нейробиологи говорят, что это связано с проблемами безопасности и длительными процедурами получения разрешений от регулирующих органов. Многие обеспокоены тем, что по мере продвижения технологии в потребительскую сферу появится множество непредвиденных и потенциально опасных последствий. Например, если импланты будут позволять или запрещать людям принимать судьбоносные решения.

Такая технология остаётся фантастикой. Но сам факт, что это возможно, заставляет учёных беспокоиться. Нейробиолог из Колумбийского университета Рафаэль Юсте считает, что подобные технологии могут размыть границы того, что люди привыкли считать своей личностью. Он отмечает, что ученые уже сталкиваются с этой проблемой. Пациенты с болезнью Паркинсона, которым вживили импланты, иногда жалуются на всплески агрессии, когда их аппараты включены. Пациенты с депрессией, которым проводят глубокую стимуляцию мозга, иногда задаются вопросом, принадлежат ли они сами себе. "Вы чувствуете себя искусственным", — рассказывал один из пациентов.

Машины не внедряют идеи в человеческие умы, но, похоже, меняют их самоощущение. Отсюда возникает вопрос о том, что случится, когда люди больше не будут уверены, кому принадлежат их эмоции.

Требуют доказательств

"Идея сверлить отверстия в черепах людей, чтобы считывать мозг, — это безумие", — говорит Мэри Лу Джепсен, исполнительный директор и основатель Openwater. Её компания использует инфракрасный свет и ультразвуковые волны, чтобы добиться целей Маска.

С ней согласны другие исследователи, пытающиеся найти менее инвазивные методы. Например, компания Synchron старается максимально избежать вскрытия черепа и прикосновения к тканям мозга, вставляя свои датчики через яремную вену на шее пациентов. В настоящее время технология проходит испытания на безопасность и осуществимость.

Несмотря на это глава кафедры биомедицинской инженерии в Университете Кейс Вестерн Резерв Роберт Кирш считает, что Neuralink Илона Маска — лучшая из разрабатываемых технологий. Она требует хирургического вмешательства, но в то же время чип с проводами тонкий, гибкий и может адаптироваться к поверхности мозга.

"Вы сможете сохранить свои воспоминания в качестве резервной копии, сможете загрузить их в свое новое тело или в робота. Будущее будет странным"

Илон Маск

Правда, основная проблема имплантов заключается в том, что человеческому мозгу не нравится, когда в него суют посторонние объекты. Со временем иммунные клетки могут заполнить имплант, покрывая его липкой слизью. Решения данной проблемы пока нет.

Илон Маск утверждает, что более тесная интеграция мозга и компьютера поможет людям конкурировать с искусственным интеллектом. Но пока у человечества и близко нет таких технологий, которые бы позволили мгновенно освоить кунг-фу, как это делал персонаж Киану Ривза в фильме "Матрица".

Антонио Регаладо, редактор отдела биомедицины издания Массачусетского технологического института MIT Technology Review, также считает, что некоторым амбициозным планам Маска, связанным с Neuralink, не суждено сбыться. "На данный момент, спустя четыре года после основания, Neuralink не представила никаких доказательств того, что она может (или даже пыталась) лечить депрессию, бессонницу или дюжину других заболеваний, упоминаемых Маском", — говорит Регаладо.

Он обращает внимание на то, что несмотря на длинный список обещаний Маска Neuralink не продемонстрировала, что готова выполнить хотя бы одно из них. "Для тех, кто ждал "матрицы в матрице", как намекал Маск в "Твиттере", интерлюдия с милыми зверюшками не была тем, чего ожидали фанаты. Для нейробиологов в этом не было ничего нового. В их лабораториях уже несколько десятилетий слышны жужжание и потрескивание электрических импульсов, записанных мозгом животных и некоторых людей", — подытожил автор.