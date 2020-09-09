Прибор для будущей обсерватории имени Веры Рубин прошел тестовую проверку, сделав самые большие фотографии в истории. Об этом сообщает New Atlas.

Фокальная плоскость для самой большой цифровой камеры в мире сделала фотографии с рекордным разрешение в 3,2 млрд пикселей. Теперь команда ученых готовится установить эту матрицу датчиков на сверхчувствительный телескоп, способный обнаруживать объекты в 100 млн раз тусклее, чем те, что видны невооруженным глазом.

Самая большая и самая мощная цифровая камера в мире находится в разработке у Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Министерстве энергетики США с 2015 года. Устройство является центральным элементом обсерватории Веры Рубин, строящейся в Чили.

Телескоп строится в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST), и камера, лежащая в его основа может похвастаться достаточно сложным оборудованием. Фокальная плоскость была собрана еще в январе и содержит 189 отдельных датчиков изображения.

В то время как полноформатная обычная камера имеет датчик изображения размером 3,5 см в поперечнике, фокальная плоскость имеет ширину 61 см. Этого достаточно для того, чтобы камера могла запечатлеть часть неба, которая примерно равна 40 полным месяцам.

Для того, чтобы испытать фокальную плоскость, команде сначала пришлось поместить ее в криостат, чтобы охладить датчики до -101,1°C и достичь необходимой рабочей температуры. Затем аппарат сфотографировал брокколи, которая была выбрана из-за сложных и мелких деталей.

Полученные изображения были настолько велики, что потребовалось бы 378 телевизоров ультравысокой четкости 4K, что отобразить один из снимков в его полном размере. Разрешение камеры настолько высокое, что позволяет увидеть мяч для гольфа с расстояния примерно в 24 км.

"Это достижения является одним из самых значительных в проекте обсерватории Рубин. Завершение работы над фокальной плоскостью камеры LSST и ее успешные испытания – это огромная победа, которая позволит Обсерватории Рубин предоставить данные нового поколения в области астрономии", – говорит директор обсерватории Стивен Кан.

Далее команда собирается интегрировать фокальную плоскость в корпус камеры вместе с ее линзами, затвором и системой фильтров. Готовый продукт будет размером с внедорожник, а окончательные испытания начнутся в середине 2021 года.

"Близится к заверению работа над камерой, и мы гордимся тем, что играем центральную роль в создании ключевого компонента обсерватории Рубин. Это веха, которая приближает нас к изучению фундаментальных вопросов о Вселенной ранее недоступными способами", – подытожил главный исследователь SLAC Джоанн Хьюетт.