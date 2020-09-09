Зуб возрастом 13 млн лет. В Индии найдены окаменелости ранее неизвестного вида обезьян

Ученые обнаружили окаменелости принадлежащие неизвестному ранее виду обезьян, которые являются самыми ранними предками современных гиббонов. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, окаменелость возрастом 13 млн лет была найдена на севере Индии. Открытие сделал Кристофер Гилберт из Хантерского колледжа, его находка заполняет пустоту в истории вида.

Найденная окаменелость представляет из себя коренной зуб, который принадлежал ранее неизвестному роду и виду Kapi ramnagarensis. Окаменелость была найдена случайно командой археологов на небольшом холме, где ранее уже находили окаменелую челюсть примата. Во время небольшой передышки Гилберт заметил нечто блестящее в грязи на земле, он выкопал предмет и понял, что нашел кое-то особенное.

Фото: C. GILBERT

"Мы сразу поняли, что это зуб примата, но он не было похож на те, которые ранее находили в этом районе. Судя по форме и размеру коренного зуба, мы предположили, что он мог принадлежать предку гиббона, но это казалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Летописи окаменелостей более мелких обезьян практически не существует. Также окаменелости гиббонов ранее не обнаруживались в этом регионе, поэтому мы начали исследование", – говорит Гилберт.

С момента обнаружения окаменелости в 2015 году было проведены годы изучения, анализа и сравнения образца с другими, чтобы определить его место в генеалогическом древе обезьян. Зуб был сфотографирован и отсканирован с помощью компьютерной томографии.

"То, что мы обнаружили, было весьма убедительным и, несомненно, указывало на близкое родство 13-летнего зуба с гиббонами. Находка расширяет летопись окаменелостей гиббонов как минимум на 5 млн лет назад, позволяя исследовать ранние этапы эволюции вида", – заявила член исследовательской группы Алехандра Ортис.