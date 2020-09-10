Идеально сохранился: в Балтийском море нашли затонувшее 400-летнее судно

Причины катастрофы неизвестны, а наличие сокровищ пока не проверяли

В Балтийском море, в Финском заливе команда дайверов нашла затонувшее 400-летнее судно, времен Нидерландской колониальной империи XVI-XVIII веков. Об этом пишет Daily Mail.

Модель найденного судна называется "флейт", это были быстроходные, легкие суда, на которых впервые применили штурвал.

Отчего затонул флейт, найденный в Финском заливе, неизвестно. Дайверы осмотрели его и обнаружили, что корпус не поврежден, судно ушло на дно посреди открытого моря, а значит не село на мель.

Джуни Полкко один из водолазов, исследовавших судно, отметил, что трюм корабля полон, но в первую экспедицию не удалось туда пробраться из-за 400-летних наслоений ила.

"Может быть, корабль перевернулся во время шторма, или насосы засорились и в трюм попало слишком много воды, или, может быть, такелаж замерз и сделал судно нестабильным. Но точно мы не знаем, что произошло", - отметил Полкко.

Юха Флинкман, еще один водолаз из команды дайверов, сказал, что встретить флейт в идеальном состоянии – это большая удача.

"Флот сыграл огромную роль в становлении Нидерландской империи, и этот тип кораблей использовали все голландские исследоватиели, Виллем Баренц в Арктике и те, кто направлялся в Австралию и Азию", - сообщил Юха.

В полной темноте, низких температур и низкого содержания соли в воде, флейт сохранился практически идеально, его лишь немного повредили сети траулера.