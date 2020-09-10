Идеально сохранился: в Балтийском море нашли затонувшее 400-летнее судно

Идеально сохранился: в Балтийском море нашли затонувшее 400-летнее судно

Фото: Pen News

Причины катастрофы неизвестны, а наличие сокровищ пока не проверяли

В Балтийском море, в Финском заливе команда дайверов нашла затонувшее 400-летнее судно, времен Нидерландской колониальной империи XVI-XVIII веков. Об этом пишет Daily Mail.

Модель найденного судна называется "флейт", это были быстроходные, легкие суда, на которых впервые применили штурвал.

флейт, корабль

флейт, судно, корабль

Отчего затонул флейт, найденный в Финском заливе, неизвестно. Дайверы осмотрели его и обнаружили, что корпус не поврежден, судно ушло на дно посреди открытого моря, а значит не село на мель.

Джуни Полкко один из водолазов, исследовавших судно, отметил, что трюм корабля полон, но в первую экспедицию не удалось туда пробраться из-за 400-летних наслоений ила.

"Может быть, корабль перевернулся во время шторма, или насосы засорились и в трюм попало слишком много воды, или, может быть, такелаж замерз и сделал судно нестабильным. Но точно мы не знаем, что произошло", - отметил Полкко.

флейт, судно

флейт, судно

Юха Флинкман, еще один водолаз из команды дайверов, сказал, что встретить флейт в идеальном состоянии – это большая удача.

"Флот сыграл огромную роль в становлении Нидерландской империи, и этот тип кораблей использовали все голландские исследоватиели, Виллем Баренц в Арктике и те, кто направлялся в Австралию и Азию", - сообщил Юха.

В полной темноте, низких температур и низкого содержания соли в воде, флейт сохранился практически идеально, его лишь немного повредили сети траулера.