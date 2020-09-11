Nikola, но не Tesla. Конкурента Илона Маска уличили в обмане

Для съемки электрогрузовика Nikola One, ему дали разогнаться с горки, имитируя высокую скорость

Компания Hindenburg Research, специализирующаяся на судебно-финансовых исследованиях, сообщила, что электромобили компании Nikola совсем не так хороши, и она вводит потенциальных покупателей в заблуждение.

"Тревор Милтон (создатель Nikola. – Прим. ред.) превратил обман в публичную компанию стоимостью 20 млрд долларов и подписал партнерские соглашения с некоторыми ведущими автопроизводителями в тщетных попытках догнать Tesla", – говорится в опубликованном докладе.

В частности, Hindenburg сообщает, что для съемки видео с электрогрузовиком Nikola One, движущимся на высокой скорости, ему дали разогнаться с вершины холма.

Также поставлены под сомнение возможности аккумуляторных технологий Nikola.

"Милтон позаботился о том, чтобы не потерпеть крушение вместе с кораблем. Он обналичил 70 млн долларов во время IPO и изменил срок блокировки акций с 1 года до 180 дней. Если его уволят, его акционерное вознаграждение немедленно передается, и он имеет право получить 20 млн долларов в течение двух лет. Милтон заложил основу для извлечения сотен миллионов из Nikola за несколько лет до того, как выполнил свои обещания", – говорится в докладе.

Милтон назвал все обвинения ложью. Он пообещал опубликовать в Twitter более детальное опровержение 11 сентября, до того, как откроются дневные торги.

В начале августа корпорация GM вложила 2 млрд долларов в акционерный капитал Nikola. Вслед за этим капитализация автопроизводителя достигла 20 млрд долларов, а акции его главного конкурента Tesla упали на 18%.

После публикации доклада Hindenburg Research акции Nikola упали на 11%.

Bloomberg обнаружил, у Hindenburg открыта короткая позиция по акциям Nikola. Поэтому не исключено, что на падении котировок этих акций, она зарабатывает деньги.

Напомним, во вторник, 8 сентября, акции Tesla упали до шестимесячного минимума, на 18.28%.