Камни и пыль. NASA ищет частные компании, которые начнут добычу на Луне

Космическое агентство объявило о своих планах по добыче материалов на спутнике Земли.

NASA ищет частные компании, чтобы добывать на Луне пыль и камни, переправляя их на Землю. Об этом сообщает The Guardian.

Американское космическое агентство собирается покупать лунные образцы объемами от 50 до 500 граммов по цене от 15 тыс. до 25 тыс. долларов.

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что сбор лунного материала станет часть программы развития технологий, которые помогут астронавта "кормиться от земли" во время пилотируемых миссий на Луну и другие планеты.

Он отметил, что агентство "покупает лунный грунт у коммерческого поставщика. Но пришло время для обеспечения нормативной определенности в добыче космических ресурсов и торговле ими".

План является часть программы NASA Artemis, созданной для возвращения людей на Луну к 2024 году. В NASA подчеркивают, что дальние миссии, например, на Марс, потребуют использования ресурсов, добываемых на месте.

"Мы будем использовать то, что узнали на Луне и вокруг нее, чтобы совершить следующий гигантский скачок – отправить астронавтов на Марс", – отмечает Брайденстайн.

Директор NASA подчеркнул, что планы по добыче на Луне не нарушают Договор о космосе 1967 года, в котором говорится, что ни одна страна не может предъявлять суверенные претензии на Луну или другие небесные тела. Также Антарктический континент является запрещенные для каких-либо территориальных претензий.

Еще в мае NASA предоставило правовую основу, которая будет регулировать деятельность стран и компаний в космосе и на Луне. Правовая база, известная как Artemis Accords ("Соглашения Артемиды"), включает создание "зон безопасности" вокруг участков, где на поверхности Луны будут вестись горнодобывающие работы и разведка. Свод правил будет регулировать добычу на небесных телах, как это происходит по отношению к Мировому океану.

"Мы действительно верим, что можем добывать и использовать ресурсы Луны, точно так же, как можем добывать и использовать тунца в океане", – заявил Брайденстайн.

Однако, в отличие от рыболовства, горнодобывающие компании на других небесных объектах должны будут предоставлять изображения локаций и материалов, откуда они были добыты.

По словам старшего советника по космической политике американского Планетарного общества Кейси Драйера, важность заявления NASA заключается не столько в финансовом стимуле (который невелик), а в создании юридического прецедента для частных компаний, который смогут собирать и продавать небесные материалы.