Нагнать упущенное. Сократившиеся выбросы из-за пандемии быстро вернулись на прежний уровень

По данным экспертов, выбросы парниковых газов в апреле снизились, а в июне набрали прежние темпы.

Несмотря на то, что во время изоляции выбросы CO2 резко снизились, концентрация этого долговечного газа в атмосфере продолжает расти. Согласно исследованию ученых, период с 2016 по 2020 год, скорее всего, будет самым теплым за всю историю наблюдений, пишет BBC.

Как говорят исследователи, необратимые последствия изменения климата только усиливаются.

Доклад United in Science объединил множество экспертов из разных международных организаций, в том числе ООН и Всемирной метеорологической организации (ВМО), с целью представить обновленную картину нынешнего состояния климата.

Исследование показывает, что карантин оказал существенное влияние на выбросы парниковых газов: по сравнению с 2019 годом дневные уровни в апреле 2020 года снизились на 17%.

Но этот крутой спад, к сожалению, не сохранился. По мере того как мир возвращался к работе, выбросы начинали расти, и к июню были уже в пределах 5%, по сравнению с предыдущим годом.

Хотя выбросы могут рассказать нам о том, что происходит на земле, именно концентрация этих газов в атмосфере имеет решающее значение для глобальной температуры.

Поскольку CO2 может сохраняться веками, добавление даже небольшого его количества в воздух увеличивает потенциал нагрева всего газа, накопившегося за десятилетия.

Исследование зафиксировало, что подобный процесс произошел на нескольких ключевых станциях мониторинга по всему миру. В погодной обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях количество CO2 в июле 2019 года увеличилось с 411 частей на миллион (ppm) до 414. Аналогичная ситуация сложилась и на станции мониторинга Кейп-Грим в Тасмании. Там за год концентрации выросла с 407 до 410 ppm.

Полная картина атмосферных концентраций парниковых газов будет доступна не раньше конца этого года, но эксперты говорят, что направление движения довольно предсказуемо.

"Концентрации парниковых газов, которые за три миллиона лет достигли уже самого высокого уровня, продолжают расти. На территории Сибири в первой половине 2020 года наблюдался длительный период жары, который, скорее всего, произошел не без антропогенного изменения климата. В результате чего, 2016-2020 годы станут самым теплым пятилетним периодом в истории.", ̶ сказал Генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Как показывает доклад United in Science, несмотря на то, что в 2020 году многие аспекты нашей жизни нарушились, изменение климата в негативную сторону остается стабильным. В докладе также подчеркивается растущий разрыв между действиями, необходимыми для поддержания температурных порогов, и реальных усилий по сокращению выбросов.

Чтобы в этом столетии не допустить потепление на 1,5 °C, к 2030 году миру необходимо будет сократить совокупные выбросы парникового газа шести ведущих углеродных стран (Китая, США, Индии, России, Японии и Германии).

Несмотря на то, что это звучит невозможно, в докладе говорится о необходимости ежегодного снижения выбросов углерода до 17%, поскольку в нынешнее время изменения климата продолжают расти.

Уровень мирового океана начал увеличиваться гораздо быстрее, чем раньше. В период с 2016 по 2020 год темпы роста составляли 4,8 мм в год, что выше 4,1 мм, зафиксированных в период с 2011 по 2015 годы.

Протяженность морского льда в Арктике продолжает уменьшаться со скоростью 13% за десятилетие. Помимо всего, повышение температуры сопровождается засухами, тепловыми волнами, а также увеличением рисков лесных пожаров.

Недавнее исследование показало, что жара, которая сохранялась в Сибири с января по июнь этого года, была, скорее всего, причиной изменения климата, вызванного деятельностью человека.

"Никогда еще не было настолько очевидно, что мир нуждается в преодоления климатического кризиса и достижения устойчивого развития. Мы должны добиться лучшего будущего. Все, что нам нужно ̶ наука, сплоченность и четкий план", ̶ подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.