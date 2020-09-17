Космический телескоп NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) обнаружил странную звездную систему, в которой газовый гигант вращается вокруг крошечной мертвой звезды. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, такое расположение не только наблюдается впервые, но и ставит перед астрономами важный вопрос, как планета смогла пережить "смерть" звезды.

Планета, получившая название WD 1856 b, по размеру примерно равна Юпитеру, что делает ее примерно в 7 раз больше звезды WD 1856 + 534, вокруг которой она вращается.

Белый карлик WD 1856 + 534 является крошечным остатком того, что когда-то было звездой, подобной Солнцу. Он всего на 40% больше Земли и вдвое меньше массы Солнца. Планета размером примерно с Юпитер расположена так близко к белому карлику, что обращается вокруг него каждые 34 часа, что в 60 раз быстрее, чем орбита Меркурия вокруг Солнца.

Ранее ученые никогда не фиксировали таких огромных планет, вращающихся вокруг столько крошечных звезд, не говоря уже о таким близком расстоянии. Почти все обнаруженные газовые гиганты, вращающиеся вокруг белых карликов, были меньше и, похоже, испарялись. Исследователи пока не могут объяснить, как появилась подобная система в таком расположении.

Белые карлики рождаются, когда более крупные звезды того же класса, что и наше Солнце, достигают конца своей жизни. Когда у звезд заканчивается топливо, они превращаются в красные звезды-гиганты, прежде чем сбросить свои внешние слои до самого ядра. Оставшееся ядро – это белый карлик, который будет сиять еще много миллиардов лет.

В процессе превращения в красных гигантов эти звезды будут поглощать все планеты, расположенные слишком близко к ним. Например, когда Солнце, примерно через 5 млрд лет, войдет в свою последнюю фазу жизни, оно уничтожит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

"WD 1856 b каким-то образом очень близко подошел к своем белому калику и сумел остаться целым. Процесс появления белых карликом разрушает близлежащие планеты, и все, что позже приближается к умирающей звезде. Огромная гравитация звезды разрывает на части все, что оказывается рядом с ней. У нас имеется много вопросов о том, как WD 1856 b оказался на своем теперешнем месте и пережил смерть звезды", – говорит ведущий автор исследования Эндрю Вандербург.

Команда утверждает, что наиболее вероятное объяснение состоит в том, что планета изначально сформировалась намного дальше от звезды, за пределами досягаемости красного гиганта. Позже гравитационное влияние других объектов могло медленно подтолкнуть планету на более близкую орбиту. Основными подозреваемыми являются другие газовые гиганты, рожденные в той же системе.