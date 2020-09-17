Старина Стен из мелового периода. Christie’s выставляет на торги скелет крупнейшего динозавра

Окаменелости тираннозавра, возрастом примерно 67 млн лет, были обнаружены палеонтологом-любителем в 1987 году.

Британский аукционный дом Christie’s планирует продать скелет одного из крупнейших известных тираннозавров в начале октября. Об этом сообщает NBC news.

Динозавр, названный "Стен", возрастом примерно 67 млн лет, был обнаружен в 1987 году в Южной Дакоте палеонтологом-любителей Стэном Сакрисоном.

"Свою находку он показал ученым, которые, к сожалению, ошибочно приняли окаменелости за трицератопса", – говорит глава отдела науки и естественной истории Christie Рейтер Джеймс Хислоп.

Останки трицератопса являются достаточно распространенными в палеонтологическом мире, поэтому кости не вызвали особого интереса, пока Сакрисон не отвез их в Институт Блэк-Хиллз в Южной Дакоте в 1992 году.

Исследователи там "довольно быстро поняли, что им в руки попало нечто особенное", отмечает эксперт аукционного дома. Они повторно классифицировали останки, как T. Rex и начали поиски остальной части скелета. По словам Хислопа, исследователям удалось найти 188 из 300 костей тираннозавра.

Большинство скелетов T. Rex хранятся в музеях и частных учреждениях. Christie’s же заявляет, что аукцион – это уникальная возможность для частного коллекционера или учреждения приобрести кости тираннозавра.

Длина "Стена" составляет 12 метров, а высота – 4 метра. У динозавра также имеются два сросшихся позвонка на шее. Ученые предполагают, что тираннозавр при жизни сломал себе шею, но смог выжить.

Christie’s уже начало демонстрировать лот в Нью-Йорке на Манхэттене. Для публики будут организованы экскурсии с соблюдением социальной дистанции.

"У нас есть подробные фото черепа на уровне земли, так что вы можете по-настоящему близко рассмотреть динозавра и его зубы. Его самый длинный зуб – 27 см в длину. Ужасное зрелище", – говорит Хислоп.

Christie’s оценил свой уникальный лот в сумму от 6 до 8 млн долларов.