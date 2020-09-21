В Китае археологи обнаружили две прекрасно сохранившиеся окаменелости нового вида динозавров возрастом 125 млн лет. Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, новый вид роющих норы динозавров был найден в древних отложениях Луцзятунь формации Исянь (слой ископаемых остатках, – ред.) на северо-востоке Китая. Археологи считают, что динозавры были пойманы в ловушку извержением вулкана, когда отдыхали на дне своих нор.

"Эти животные быстро покрылись тонким осадочным слоем, когда были еще живы или сразу после смерти", – говорит палеонтолог Паскаль Годфройт из Королевского бельгийского института естественных наук.

Ученый утверждает, что эффект от извержения было очень похож на то, что произошло в Помпеях. Новый вид был назван Changmiania liaoningensis, что в переводе с китайского языка означает "вечный сон".

Ученые пришли к выводу, что орнитоподы жили в меловой период и представляли из себя небольшое травоядное животное. Changmiania liaoningensis мог быстро бегать, если брать во внимание длину его хвоста и конструкцию ног. Его длина составляла около 1,2 метра.

"Определенные характеристики скелета позволяют предположить, что Changmiania могла рыть норы, как кролики. Его шея и предплечья очень короткие, но крепкие лопатки характерны для роющих позвоночных, а верхняя часть морды имеет форму лопаты", – говорит Годфройт.