Siri заговорит на украинском языке

На данный момент голосовой помощник поддерживает несколько языков, но украинского среди них нет.

Американская IT-компания Apple собирается научить голосового помощника Siri говорить по-украински.

Об этом свидетельствует размещенная на сайте Apple вакансия аналитика аннотаций со знанием украинского языка.

Компания ищет кандидата на должность аналитика аннотаций со знанием украинского языка, который должен в совершенстве владеть языком и идеально разбираться в нюансах диалектах. различать нюансы его диалектов. Это может быть свидетельством того, что Siri хотят научать понимать и отвечать на украинском языке.

Аналитик аннотаций должен слушать и транскрибировать аудиофайлы, а также оценивать ответы голосового помощника и использование Siri украинского языка на основе данных клиентов, которые примут участие в программе оценки качества.

Напомним, Apple запретил Siri произносить слово "феминизм". Голосовой помощник выступает за равенство, но избегает прямых ответов на деликатные вопросы.

Также Apple уволило сотни сотрудников, прослушивавших записи Siri. Компания решила приостановить так называемую "программу калибровки".