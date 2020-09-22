Гарри Поттер времен Иисуса. Переведены христианские тексты о демонах и магических битвах

Ученые перевели несколько апокрифических текстов, которые не были признаны церковью.

В мире существует более 300 христианских апокрифических текстов, которые постепенно переводятся учеными. В одном из таких текстов, исследователи обнаружили несколько увлекательных историй. Об этом сообщает Live Science.

"Апокрифические тексты были неотъемлемой частью духовной жизни христиан спустя много времени после закрытия канона, и призывы избегать и даже уничтожать такую литературу не всегда были эффективными", – говорит профессор раннего христианства в Йоркском университете в Торонто Тони Берк.

Древние христиане часто спорили, какие тексты говорят правду об Иисусе, а какие нет. К концу четвертого века церковь "кононизировала" текста, которые, по ее мнению, были точными. Их включили в Библию.

Битва с магами

В одном из недавно переведенных текстов рассказывается о битве против "дьявольских магов", которые пытались разрушить древнюю церковь, построенную в честь Девы Марии в городе Филиппы в Греции.

Текст был написан на коптском языке, из египетской языковой семьи, использующем греческий алфавит. Ученые предполагают, что текст был написан около 1500 лет назад. В то время большая часть населения Средиземноморья обратилась в христианство, хотя некоторые все еще придерживались политеистической веры (вера в нескольких божеств, – ред.).

"Существовала тенденция отождествлять остатки политеизма с "магоями" или "волшебниками", которые представляли опасность для христианского сообщества, иногда открыто или же тайно", – говорит профессор религиоведения из Университета Айовы Пол Дилли, который перевел древний текст.

История начинается с того, что Дева Мария приходит к архиепископу Василию Великому, который жил с 329-379 гг. н. э. Во сне Дева Мария сообщила ему, где найти ее образ, "сделанный не человеческими руками". Она также велит архиепископу поместить икону в ее церкви на вершине двух колонн, которые можно найти в храме за пределами Филиппы.

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"Эти две колонны были установлены со времен гигантов. Демонические изображения покрывают их. Никто не может их забрать, кроме как по приказу моего возлюбленного сына Иисуса", – говорит Дева Мария в тексте.

В храме Василий сталкивается с группой волшебников, обладающих дьявольской магией.

"Когда они услышали об этих планах (переместить колонны, – ред.), они создали несколько дьявольских иллюзий", – говорится в тексте.

Василий берет посох, сложенный в "знак спасительного креста", и кладет его на колонны.

"Я положил его (посох, – ред.) не две колонны, и сразу же под колоннами послышался сильный грохот. Внезапно они (колонны, – ред.) спрыгнули со своих оснований и таким образом, пошли к городу", – пишет Василий в тексте.

Волшебники останавливают "шагающие" колонны, и магическая борьба между волшебниками и последователями Василия прекращается. С наступлением ночи архиепископу снова является Дева Мария, которая клянется, что маги будут побеждены.

На утром вода вырывается из-под колонны, создавая поток, который чудесным образом исцеляет людей. Волшебников же ждет суровое наказание – "земля немедленно открыла пасть и поглотила их", отмечается в тексте. Василий также видит, что изображение Девы Марии было помещено на колонны ей самой.

На данный момент две сохранившиеся копии текста находятся в Апостольской библиотеке Ватикана и Библиотеке Лейпцигского университета.

Ловушка для демонов

Другой недавно переведенный текст, на этот раз не греческий, рассказывает, как апостол Петр поймал в ловушку семь демонов. Они маскировались под ангелов в городе Азот (также называемый Ашдодом на территории современного Израиля).

Несмотря на то, что рукопись датируется 11 или 12 веком, вероятно история была написана около 1600 лет назад.

Автор текста написал "художественное произведение, рассказывая о приключениях великого христианского героя Петра", отмечает профессор религии в Пеппердинском университете в Лондоне Кембри Парди. Несмотря на то, что история вымышлена, многие простые христиане, поверили бы в правдивость рассказа из жизни Петра.

В тексте Петр, очерчивает круг вокруг "ангелов" и говорит:

"Мой Господь Иисус Христос, пусть твоя слава явится через Святого Духа. Это, как они говорят, ангелы твоей божественности или духи, ненавидящие добро?".

Шесть демонов признаются Петру, что они демоны обмана, разврата, лжи, прелюбодеяния, алчности и клеветы. Седьмой демон бросает вызов Петру и спрашивает, почему к демонам относятся хуже, чем к людями, чьи грехи были прощены, а грехи демонов – нет.

"Он наказывает нас, но щадит вас, когда вы каетесь. Поэтому, когда он ведет в свое царство проститутку, сборщика налогов, атеиста, богохульника и клеветника, тогда он должен забрать к себе и всех нас", – говорит седьмой демон.

Он также отмечает, что люди должны перестать обвинять демонов в своих ошибках. В итоге, Петр позволяет демонам уйти.

Единственная сохранившаяся копия этого текста находится в библиотеке Biblioteca Angelica в Риме.