В Германии нашли гробницу вождя, похороненного с шестью женами и сокровищами

Археологи считают это самой важной находкой за последние сорок лет.

В Германии, в Саксонии-Анхальт нашли 1500-летнее захоронение германского вождя. В загробный мир его сопровождали шесть жен. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Захоронение было найдено, когда строители расчищали землю под новую птицеферму. Точное местонахождение гробницы ученые хранят в секрете, опасаясь охотников за сокровищами.

Захоронение вождя: вид сверху

Археологи достают котел с прахом вождя

Гробница была нетронута. В ней покоился огромный котел, в котором, предположительно, и находится прах вождя, вокруг, как "стрелки часов", рассказывает археолог Сюзанна Фридрих, были расположены тела шести женщин.

Пока не известно, были ли они умерщвлены после смерти мужа или же покончили с собой. Также вокруг в загробный мир вождя "сопровождали" его любимые животные: кони и собаки, всего было найдено 11 скелетов.

Археологи уже аккуратно извлекли котел, чтобы изучить его в лаборатории. Кроме этого при похоронах полторы тысячи лет назад в могилу опустили многочисленные украшения тонкой работы из золота и серебра, дорогую стеклянную посуду и оружие, которым вождь пользовался при жизни – щит и меч.

Золотые фибулы, застежки для одежды, найденные в кургане

Монета византийского императора Зенона, найденная в кургане/Все фото: Bild

Кем был умерший вождь, неясно, но ясно, что он был богат, влиятелен и пользовался уважением. Его гробница полна сокровищ, над ней был насыпан курган, а вокруг расположены еще 60 древних захоронений, которые только предстоит изучить.