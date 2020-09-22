Ученые реконструировали облик египетского мальчика, жившего две тысячи лет назад

Ученым удалось реконструировать облик маленького мальчика, жившего в древнем Египте. Его мумию с посмертным портретом нашли еще в 1880-х годах на некрополе у пирамиды Хавара к юго-западу от Каира. Об этом пишет Daily Mail.

Считается, что он жил неподалеку от области Фаюм, где находились многочисленные поселения римского периода. Тела умерших в то время бальзамировали по египетскому обычаю, но обязательно прикрывали лицо живописным портретом, заменяющем посмертную маску. Эти портреты со временем получили название Фаюмских. Они написаны красками на основе воска и прекрасно сохранились в сухом египетском климате. На сегодняшний день известно около 900 подобных портретов.

Мумия мальчика, датируемая примерно 50 г. до н.э. сейчас находится в Египетском музее Мюнхена. Ее целостность не нарушали, но в 1984 году мумии сделали рентген. Для реконструкции облика этого было недостаточно, поэтому в 2020 мумию мальчика поместили в томограф.

Оказалось, что он скончался в возрасте трех-четырех лет, скорей всего от пневмонии. Согласно египетской традиции, перед бальзамированием, из тела удалили мозг и некоторые органы. Потом его плотно обвернули льняной тканью.

Все фото: PLoS ONE

Художник, рисовавший посмертный портрет, изобразил мальчика старше, нежели он был, Андреас Нерлих, один из ученых, занимавшихся реконструкцией облика маленького египтянина, считает, что это было обусловлено традицией того времени. Но в общем портрет оказался довольно точен.