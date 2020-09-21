Вся семья и служанка: в Сибири обнаружили 2500-летнее скифское захоронение

В Сибири археологи нашли уникальное скифское захоронение. В могиле обнаружили останки женщины и мужчины возрастом около 30 лет, их маленького ребенка и служанки. Об этом пишет Sib-Science.

Ученые считают, что чета скифов скончалась от некоей инфекции, так как следов ранений на телах не было. Оба они были воинами, потому что похоронили их вместе с оружием. Рядом с женщиной положили топор на длинной рукояти, что необычно. Воительниц того времени обычно хоронили с луком и стрелами.

Тело 60-летней женщины покоилось в ногах супружеской пары. У нее были сломаны два зуба, а вместе с ней в могилу положили только сломанный гребень и маленький керамический сосуд.

Общий вид на курганный могильник Казановка-6 у подошвы горы Аар-таг

Семейное захоронение

Часть погребального инвентаря из группового погребения

Рядом с мужчиной покоились два топора и два бронзовых кинжала, также рядом с ним лежало бронзовое зеркальце.

При погребении в могиле установили горшки с медом и провизию, а также мелкие безделушки, которые, видимо, принадлежали покойным при жизни.

Супружеская пара с ребенком и их служанка, вероятно, принадлежали к тагарской культуре (эпоха раннего железа). Захоронение нашли при ремонте железной дороги, рядом с более богатым захоронением, в котором, видимо был погребен вождь. Однако его захоронение было полностью разграблено еще в незапамятные времена. Рядом нашли еще одно неповрежденное захоронение воина.

Центральная часть кургана и сохранившаяся часть ограды

Индивидуальное захоронение воина

О том, что на данном участке расположен целый ряд древних тагарских курганов, было известно еще в царской России. В январе 1722 года по инициативе Д. Г. Мессершмидта были впервые проведены раскопки тагарского кургана — именно с этого времени началась сибирская археология. Одна из железнодорожных станций даже называется "Историческая", поскольку около нее находится большое скопление заметных невооруженным глазом курганных насыпей.