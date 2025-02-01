Самцы дельфинов в Амазонке ведут себя странно — "стреляют" струей в 90 см: это вовсе не вода (видео)

Ученые наконец подтвердили уникальное поведение животных, но до сих пор не понимают, зачем им это.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них действительно ведут себя очень странно. В новом исследовании ученые сделали поразительное открытие в реке Амазонка, причем доказательства этого открытия были собраны вовсе не из воды, пи Popular Science.

В ходе исследования команда канадской исследовательской группы CetAsia просмотрела 219 часов наблюдений за самцами амазонских дельфинов (Inia geoffrensis), также известных как бото. В результате им удалось сделать поразительное открытие: самцы дельфинов переворачивались на спину и мочились в воздух, выпуская струю в 91 сантиметров. Ученые не понимают, зачем они это делают, но поведение животных не казалось случайным.

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В общей сложности ученые путешествовали по Амазонке более четырех лет, а затем еще раз внимательно пересмотрели собранные видеоматериалы. В результате им удалось задокументировать 36 отдельных случаев, когда самцы бото мочились, плавая в странной позе — вверх тормашками.

По словам авторов исследования, "воздушное мочеиспускание" начинается с ого, что самцы бото медленно переворачиваются, выставляя свой пенис над водой, а затем выбрасывают в воздух струю мочи. Но это еще не все.

Ученые также обнаружили, не менее любопытное поведение других самцов. Другие самцы бото в момент мочеиспускания плавали поблизости примерно две трети времени и часто приближались к струе мочи, когда она приземлялась примерно в 90 сантиметров от них. Порой самцы ждали на месте, но иногда они также следовали траектории мочи, используя свою морду или рострум.

По словам автора исследования Кларианы Араужо-Ван, они с коллегами были весьма удивлены. Уже известно, что моча — распространенное средство общения, используемое многими наземными животными, в том числе собаками, кошками и медведями. В водной среде такое поведение встречается значительно реже, но все же встречается. Например, доминирующие самцы африканских цихлид (Astatotilapia burtoni) интерпретируют пульсацию мочи как репродуктивную и территориальную информацию; узкопалый рак (Astacus leptodactylus) мочится, демонстрируя агрессию. Впрочем, ученые отмечают, что в обоих случаях речь идет о самом акте, а не том, что находится в образцах мочи.

Все это делает поведение бото еще более любопытным. Дело в том, что у дельфинов нет сильного обоняния или вкуса, а потому неясно, как они интерпретируют потоки мочи. Ученые не уверены, но предположили, что самцы в Амазонке могут полагаться на щетинки рострума, чтобы исследовать состав мочи собратьев. Например, ее гормональный состав, указывающий на физическое здоровье или социальное положение.

Впрочем, даже это неспособно объяснить, почему самцы бото выпускают струи мочи в воздух. Исследователи признали, что "воздушное мочеиспускание, вероятно, выполняет социальную функцию, выходящую за рамки устранения отходов", но не стали останавливаться на какой-либо определенной причине, кроме возможных "социальных или коммуникативных функций".

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.