Самці дельфінів в Амазонці поводяться дивно — "стріляють" струменем у 90 см: це зовсім не вода (відео)

Учені нарешті підтвердили унікальну поведінку тварин, але досі не розуміють, навіщо їм це.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них дійсно поводяться дуже дивно. У новому дослідженні вчені зробили дивовижне відкриття в річці Амазонка, причому докази цього відкриття були зібрані зовсім не з води, пише Popular Science.

Під час дослідження команда канадської дослідницької групи CetAsia переглянула 219 годин спостережень за самцями амазонських дельфінів (Inia geoffrensis), також відомих як бото. У результаті їм вдалося зробити дивовижне відкриття: самці дельфінів переверталися на спину і мочилися в повітря, випускаючи струмінь у 91 сантиметр. Вчені не розуміють, навіщо вони це роблять, але поведінка тварин не здавалася випадковою.

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Загалом вчені подорожували Амазонкою понад чотири роки, а потім ще раз уважно переглянули зібрані відеоматеріали. У результаті їм вдалося задокументувати 36 окремих випадків, коли самці бото мочилися, плаваючи в дивній позі — догори дриґом.

За словами авторів дослідження, "повітряне сечовипускання" починається з того, що самці бото повільно перевертаються, виставляючи свій пеніс над водою, а потім викидають у повітря струмінь сечі. Але це ще не все.

Вчені також виявили, не менш цікаву поведінку інших самців. Інші самці бото в момент сечовипускання плавали поблизу приблизно дві третини часу і часто наближалися до струменя сечі, коли вона приземлялася приблизно за 90 сантиметрів від них. Часом самці чекали на місці, але іноді вони також слідували траєкторії сечі, використовуючи свою морду або рострум.

За словами авторки дослідження Кларіани Араужо-Ван, вони з колегами були вельми здивовані. Уже відомо, що сеча — поширений засіб спілкування, який використовують багато наземних тварин, зокрема собаки, кішки та ведмеді. У водному середовищі така поведінка трапляється значно рідше, але все ж трапляється. Наприклад, домінантні самці африканських цихлід (Astatotilapia burtoni) інтерпретують пульсацію сечі як репродуктивну і територіальну інформацію; вузькопалий рак (Astacus leptodactylus) мочиться, демонструючи агресію. Утім, учені наголошують, що в обох випадках ідеться про сам акт, а не те, що міститься у зразках сечі.

Все це робить поведінку бото ще цікавішою. Річ у тім, що у дельфінів немає сильного нюху або смаку, а тому неясно, як вони інтерпретують потоки сечі. Вчені не впевнені, але припустили, що самці в Амазонці можуть покладатися на щетинки рострума, щоб досліджувати склад сечі побратимів. Наприклад, її гормональний склад, що вказує на фізичне здоров'я або соціальний стан.

Втім, навіть це не здатне пояснити, чому самці бото випускають струмені сечі в повітря. Дослідники визнали, що "повітряне сечовипускання, ймовірно, виконує соціальну функцію, що виходить за рамки усунення відходів", але не стали зупинятися на будь-якій конкретній причині, крім можливих "соціальних або комунікативних функцій".

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.