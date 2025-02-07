В сердце Амазонки скрыта "горящая вода": что заставляет все живое вариться в ее водах заживо (фото)

Исследователи отмечают, что воды реки настолько горячи, что ничто живое буквально не может выжить в них.

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Идея о реке, воды которой настолько горячи, что все живое буквально сварится в ней заживо, может показаться чем-то фантастическим. Однако она вполне реальная: глубоко в сердце Амазонки скрыта река с невероятно высокой температурой воды, пишет Daily Mail.

По словам исследователя Андреса Рузо, который рискнул отправиться в это удивительное место, река Шанай-Тимпишка находится в регионе Майантуяку в Перу, а вода в ней может достигать невероятной температуры в 100 °C.

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Во время экспедиции Рузо взял несколько проб и обнаружил, средняя температура в реке составляет около 55 °C, однако в некоторых областях она может достигать 100 °C. По словам исследователей, если опустить руку в воду, на коже, вероятно, появятся ожоги второй или третьей степени, причем буквально за считанные секунды.

Несмотря на то, что столь горячая река на планете может звучать как "кошмар", климатологи из Университета Майами считают, что она в действительности может стать "окном в будущее". Отметим, что название реки в переводе буквально означает "кипяченая от солнечного тепла". Впервые о ней стало известно в 2011 году, однако в Перу река давно стала легендой, однако геолог услышал о ней, он подумал, что такое явление просто не может существовать.

Идея о реке, которая настолько горяча, что заживо кипит в ней, может показаться чем-то из греческой мифологии Фото: Shutterstock

Казалось бы, для кипячения даже небольшой реки может потребоваться огромное количество геотермального тепла, а бассейн Амазонки находится далеко от действующих вулканов. В результате Рузо решил сам отправиться к реке, чтобы проверить, насколько она горяча на самом деле.

По словам геолога, оказалось, что жар воздуха, исходящего от реки, настолько сильный, что можно почувствовать, как он обживает ваш нос и легкие. Во время экспедиций ученый также заметил, как множество птиц и рептилий падало в воды реки, буквально варясь заживо.

Исследователи полагают, что река кипит благодаря горячим источникам, питаемым разломами. Когда на окружающую территорию выпадает дождь, он собирается в пористой осадочной породе. Проходя через породу, он нагревается от первичного тепла земной коры, и в конце концов, он натыкается на большой сдвиг или трещину. Далее нагретая вода поднимается вдоль линии разлома на поверхность.

В новом исследовании ученые из Университета Майами предположили, что кипящая река теперь может служить естественным экспериментом. По сути, ученые предполагают, что кипящая река может послужить "окном в будущее" в условиях глобального потепления Земли.

Команда посетила реку в 2022 году и нанесла на карту все тропические растения и деревья, найденные в 70 местах Фото: University of Miami

По словам ведущего автора нового исследования Райли Фортье, горячая река действительно является окном в будущее. По мере потепления планеты Амазонка становится все жарче, нравится нам это или нет. Предполагается, что наблюдая за уже горячей рекой, ученые смогут понять, как повышение температуры повлияет на состав леса, а также покажет, какие виды могут исчезнуть в будущем.

Еще в 2022 году ученые посетили реку и нанесли на карту все тропические растения и деревья, найденные в 70 отдельных местах. Команда начала свое путешествие вверх по течению, где температура ниже, а затем спустились в самую жаркую часть кипящей реки.

Карты исследователей показывают, что разнообразие растений резко упало вокруг самой жаркой части реки, и только несколько видов способны выдерживать жару. И состав леса также был более однородным в самых теплых местах, тогда как на более прохладных лесных участках было больше разнообразия растений.

Исследователи также выступили с тревожным предупреждением: горячая река в Амазонке может быть ужасным примером того, как в будущем будет выглядеть все тропические леса в этом регионе.

Ранее Фокус писал о том, что в бассейне Амазонки процветала развитая цивилизация, о которой никто не знал.