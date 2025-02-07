У серці Амазонки прихована "вода, що палає": що змушує все живе варитися в її водах заживо (фото)

Дослідники зазначають, що води річки настільки гарячі, що ніщо живе буквально не може вижити в них.

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Ідея про річку, води якої настільки гарячі, що все живе буквально звариться в ній заживо, може здатися чимось фантастичним. Однак вона цілком реальна: глибоко в серці Амазонки прихована річка з неймовірно високою температурою води, пише Daily Mail.

За словами дослідника Андреса Рузо, який ризикнув вирушити в це дивовижне місце, річка Шанай-Тімпішка розташована в регіоні Майантуяку в Перу, а вода в ній може досягати неймовірної температури в 100 °C.

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Під час експедиції Рузо взяв кілька проб і виявив, що середня температура в річці становить близько 55 °C, проте в деяких областях вона може досягати 100 °C. За словами дослідників, якщо опустити руку у воду, на шкірі, ймовірно, з'являться опіки другого або третього ступеня, причому буквально за лічені секунди.

Попри те, що настільки гаряча річка на планеті може звучати як "кошмар", кліматологи з Університету Маямі вважають, що вона насправді може стати "вікном у майбутнє". Зазначимо, що назва річки в перекладі буквально означає "кип'ячена від сонячного тепла". Уперше про неї стало відомо 2011 року, проте в Перу річка давно стала легендою, проте геолог почув про неї, він подумав, що таке явище просто не може існувати.

Ідея про річку, яка настільки гаряча, що заживо кипить у ній, може здатися чимось із грецької міфології Фото: Shutterstock

Здавалося б, для кип'ятіння навіть невеликої річки може знадобитися величезна кількість геотермального тепла, а басейн Амазонки розташований далеко від вулканів, що діють. У результаті Рузо вирішив сам вирушити до річки, щоб перевірити, наскільки вона гаряча насправді.

За словами геолога, виявилося, що жар повітря, що виходить від річки, настільки сильний, що можна відчути, як він обживає ваш ніс і легені. Під час експедицій учений також помітив, як безліч птахів і рептилій падало у води річки, буквально варячись заживо.

Дослідники вважають, що річка кипить завдяки гарячим джерелам, що живляться розломами. Коли на навколишню територію випадає дощ, він збирається в пористій осадовій породі. Проходячи через породу, він нагрівається від первинного тепла земної кори, і врешті-решт, він натикається на великий зсув або тріщину. Далі нагріта вода підіймається вздовж лінії розлому на поверхню.

У новому дослідженні вчені з Університету Маямі припустили, що кипляча річка тепер може служити природним експериментом. По суті, вчені припускають, що кипляча річка може послужити "вікном у майбутнє" в умовах глобального потепління Землі.

Команда відвідала річку 2022 року і нанесла на мапу всі тропічні рослини і дерева, знайдені в 70 місцях Фото: University of Miami

За словами провідного автора нового дослідження Райлі Фортьє, гаряча річка дійсно є вікном у майбутнє. У міру потепління планети Амазонка стає дедалі спекотнішою, подобається нам це чи ні. Передбачається, що спостерігаючи за вже гарячою річкою, вчені зможуть зрозуміти, як підвищення температури вплине на склад лісу, а також покаже, які види можуть зникнути в майбутньому.

Ще 2022 року вчені відвідали річку і нанесли на карту всі тропічні рослини та дерева, знайдені в 70 окремих місцях. Команда почала свою подорож вгору за течією, де температура нижча, а потім спустилися в найспекотнішу частину киплячої річки.

Карти дослідників показують, що різноманітність рослин різко впала навколо найспекотнішої частини річки, і лише кілька видів здатні витримувати спеку. І склад лісу також був більш однорідним у найтепліших місцях, тоді як на більш прохолодних лісових ділянках було більше різноманітності рослин.

Дослідники також виступили з тривожним попередженням: гаряча річка в Амазонці може бути жахливим прикладом того, який у майбутньому матиме вигляд усі тропічні ліси в цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, що в басейні Амазонки процвітала розвинена цивілізація, про яку ніхто не знав.