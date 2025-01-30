В бассейне Амазонки процветала развитая цивилизация, о которой никто не знал: это меняет все

В новом исследовании ученые обнаружили то, что доказывает существование большой популяции людей в этом регионе еще до прибытия европейцев.

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На краю тропических лесов Амазонки, на севере Боливии, находится саванна под названием Льянос-де-Моксос — это излюбленное место ученых, в том числе и Умберто Ломбардо из Автономного университета Барселоны. Ранее археологи считали, что почва бассейна Амазонки чрезвычайно бедная, чтобы поддерживать популяцию людей до прибытия европейцев, однако результаты новой работы ученых меняют все, пишет The Economist.

В последние годы идея о том, что доколумбовая Амазония была нетронутой, пошла на спад: ученые обнаружили сразу несколько линий доказательств, указывающих на то, что люди обитали здесь, а некоторые виды деревьев были пересажены. Впрочем, долгое время ученые не могли понять, насколько велика была эта цивилизация и сколько людей она могла поддерживать.

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Новое исследования возглавил Умберто Ломабардо и им с коллегами удалось доказать, что идея "нетронутой доколумбовой Амазонии" на самом деле была ошибочной. В ходе исследования доктор Ломбардо с коллегами обнаружили доказательства крупномасштабной гидротехнической инженерии, а также посадки кукурузы. Все это подкрепляет факт того, что в этом районе, еще за столетия до прибытия Колумба, проживало большое количество людей.

Льянос-де-Моксос в основном равнинный и затапливается от трех до шести месяцев в году. Но некоторые холмы возвышаются над уровнем воды: там растут деревья и живут люди, строя из земли из-за отсутствия камня. Авторы исследования отмечают, что остатки некоторых из этих земляных сооружений все еще можно увидеть и сегодня.

Результаты исследования показывают, что в этом районе сотни курганов общей площадью 4 500 квадратных километров; некоторые из них достигают высоты более 20 метров и охватывают 20 гектаров — они соединены между собой насыпными дорогами, которые тянутся на километры.

Авторы исследования отмечают, что эти постройки были построены людьми, известными современной науке как культура Касарабе, которая процветала около 1000 лет. Масштаб земляных сооружений Касарабе предполагает, что их было много. Это поднимает вопрос о том, как они кормились.

Команда доктора Ломбардо использовала спутниковые снимки и LIDAR, способный отслаивать растительность, чтобы выявить рельеф од ней. Ученые обнаружили систему каналов и прудов около курганов — предполагается, что каналы отводили воду из саванны в пруды во время сезона дождей. Далее воду сохраняли для возделывания в более сухие периоды. Авторы исследования считают, что такая система позволила бы местным поселениям заниматься сельским хозяйством круглый год.

Команда также исследовала местные отложения на предмет пыльцы и фитолитов — микроскопических кремниевых структур, которые образуются во многих растительных тканях. Пыльца и фитолиты предполагали, что Касарабе выращивали кукурузу, исключив почти все остальное.

В то же время ученые признают, что численность местной цивилизации все еще остается неизвестной. Земляные работы действительно обширны, но они могли бы быть построены постепенно небольшой группой людей в течение длительного времени. Оценка того, сколько кукурузы было произведено — и сколько ее могло бы поддерживать — потребует дальнейших полевых исследований. Также потребуется определить сорта выращиваемой кукурузы, поскольку они не были бы столь же продуктивными, как современные сорта.

По словам соавтора статьи Эдуардо Невеса из Университета Сан-Паулу в Бразилии, недавние попытки оценит доколумбовое население бассейна Амазонки достигли 8-10 миллионов человек. Однако ученые признают, что это всего лишь "обоснованные предположения".

Сами по себе Касарабе остаются загадочными. Каменные топоры и украшения из меди и лазурита указывают на торговлю с Андами и с тем, что сегодня является Бразилией. Различные способы захоронения мертвых — некоторые более роскошные, чем другие — подразумевают социальную иерархию. Самые колоссальные курганы могли иметь особое религиозное значение или быть связаны с политической властью.

Ранее Фокус писал о том, почему на реке Амазонке нет ни единого моста: ученые назвали главную причину.