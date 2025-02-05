Кто-то разбросал загадочные поля курганов по всему миру, кроме Антарктиды: теперь мы знаем кто это

Исследователи считают, что им удалось идентифицировать того, кто создает загадочные поля курганов по всему миру.

Related video

Десятилетиями люди ломали голову над загадочным происхождением структур, которые встречаются на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Исследователи и гражданские ученые то и дело обращали внимание на обширные поля круглых курганов высотой в несколько метров, которые со временем стали известны как "курганы Мима". Увы, никто не мог понять, кто или что именно их создавало, пишет IFLScience.

Как это часто бывает загадочными структурами на планете, со временем начало появляться все больше теорий заговора о том, что именно создает курганы Мима: от землетрясений до внеземного инопланетного вмешательства.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Курганы Мима — холмы, состоящие из рыхлой почвы, смешанной с другими органическими материалами. Как правило, они имеют круглую и овальную форму, а также могут достигать высоты до 2 метров, их ширина варьируется от пары до десятков метров. Курганы Мима часто можно встретить в огромных скоплениях, разбросанных по полям, а одно из самых обширных таких полей можно заметить в округе Терстон, штат Вашингтон, но структуры встречаются по всему миру.

Существует много теорий о том, кто именно создает курганы Мима, но команда из Университета штата Сан-Хосе в Калифорнии считают, что разгадали эту тайну: главными подозреваемыми стали суслики. Более ранние исследования 1987 года, в котором ученые отслеживали перемещения почвы сусликами с помощью железных гранул, раскрыло удивительный способ, используемый животными, чтобы толкать почву вверх во время рытья.

Авторы исследования использовали эту информацию и компьютерную модель, чтобы воссоздать движения сусликов, а также пронаблюдать за тем, как они меняют ландшафт. Как показывает и, курганы, созданные сусликами, имеют поразительное сходство с курганами Мима, причем сразу по нескольким факторам:

высоте;

диаметру;

рисунку;

частоте.

Остановка в сельскохозяйственной практике в 1980-х годах предоставила возможность изучить рытье сусликами и в реальном мире. Необработанные поля показали, что за 30 лет животные построили мини-курганы Мима высотой около 25 сантиметров, скорость, которую имитировали виртуальные суслики. Исходя из этих данных, сусликам потребуется около 500-700 лет, чтобы построить курган Мима, такой как поле в Вашингтоне. Однако суслики не живут так долго, а потому подобные курганы должны были бы создаваться сотнями поколений.

По словам геоморфолога и ведущего автора исследования Эммануэля Габе, не существует способа доказать с абсолютной определенностью, что за курганами Мима стоят именно суслики. Но ученые все же намерены сделать это.

Однако по словам другого автора исследования и геоморфолога из Университета Колорадо в Боулдере Роберта Андерсона, у них с коллегами есть веские аргументы, доказывающие, что именно суслики стоят за созданием курганов Мима. Эти загадочные структуры также являются примером того, как природа может организовываться в поразительные узоры.

Ранее Фокус писал о том, что выжженную извержением вулкана землю 40 лет назад спасли суслики.