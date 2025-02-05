Хтось розкидав загадкові поля курганів по всьому світу, крім Антарктиди: тепер ми знаємо хто це

Дослідники вважають, що їм вдалося ідентифікувати того, хто створює загадкові поля курганів по всьому світу.

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Десятиліттями люди мізкували над загадковим походженням структур, які зустрічаються на всіх континентах Землі, крім Антарктиди. Дослідники й цивільні вчені раз у раз звертали увагу на великі поля круглих курганів заввишки в кілька метрів, які з часом стали відомі як "кургани Міма". На жаль, ніхто не міг зрозуміти, хто або що саме їх створювало, пише IFLScience.

Як це часто буває із загадковими структурами на планеті, з часом почало з'являтися дедалі більше теорій змови про те, що саме створює кургани Міма: від землетрусів до позаземного інопланетного втручання.

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Кургани Міма — пагорби, що складаються з пухкого ґрунту, змішаного з іншими органічними матеріалами. Як правило, вони мають круглу й овальну форму, а також можуть досягати висоти до 2 метрів, їхня ширина варіюється від пари до десятків метрів. Кургани Міма часто можна зустріти у величезних скупченнях, розкиданих по полях, а одне з найбільших таких полів можна помітити в окрузі Терстон, штат Вашингтон, але структури зустрічаються по всьому світу.

Існує багато теорій про те, хто саме створює кургани Міма, але команда з Університету штату Сан-Хосе в Каліфорнії вважають, що розгадали цю таємницю: головними підозрюваними стали ховрахи. Більш раннє дослідження 1987 року, в якому вчені відстежували переміщення ґрунту ховрахами за допомогою залізних гранул, розкрило дивовижний спосіб, який використовують тварини, щоб штовхати ґрунт вгору під час риття.

Автори дослідження використали цю інформацію та комп'ютерну модель, щоб відтворити рухи ховрахів, а також поспостерігати за тим, як вони змінюють ландшафт. Як показує і, кургани, створені ховрахами, мають разючу схожість з курганами Міма, причому відразу за кількома факторами:

висоті;

діаметру;

малюнку;

частоті.

Зупинка в сільськогосподарській практиці в 1980-х роках надала можливість вивчити риття ховрахами й в реальному світі. Необроблені поля показали, що за 30 років тварини побудували мінікургани Міма висотою близько 25 сантиметрів, швидкість, яку імітували віртуальні ховрахи. Виходячи з цих даних, ховрахам знадобиться близько 500-700 років, щоб побудувати курган Міма, такий як поле у Вашингтоні. Однак ховрахи не живуть так довго, а тому подібні кургани мали б створюватися сотнями поколінь.

За словами геоморфолога і провідного автора дослідження Еммануеля Габе, не існує способу довести з абсолютною визначеністю, що за курганами Міма стоять саме ховрахи. Але вчені все ж мають намір зробити це.

Однак за словами іншого автора дослідження і геоморфолога з Університету Колорадо в Боулдері Роберта Андерсона, у них з колегами є вагомі аргументи, які доводять, що саме ховрахи стоять за створенням курганів Міма. Ці загадкові структури також є прикладом того, як природа може організовуватися в разючі візерунки.

Раніше Фокус писав про те, що випалену виверженням вулкана землю 40 років тому врятували ховрахи.