Выжженную извержением вулкана землю 40 лет назад спасли суслики: регион процветает до сих пор

Исследователи обнаружили, что всего один день работы сусликов оказывает положительное влияние на пострадавший регион даже 40 лет спустя.

18 мая 1980 года извержение вулкана Сент-Хеленс выбросило в земную атмосферу 1,5 миллиона метрических тонн диоксида серы, а поток лавы сжег все на площади почти 600 квадратных километров. Три года спустя эксперты по дикой природе обратились к команде местных помощников — за 24 часа им удалось существенно ускорить восстановление окружающей среды в этом районе, а последствия ощущаются до сих пор, пишет Popular Science.

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Речь идет вовсе не о людях-добровольцах, а о команде сусликов. Первая стадия эксперимента, проведенного под руководством микробиолога из Калифорнийского университета Майкла Аллена, началась в 1983 году, спустя три года после извержения. 5 ноября команда выпустила несколько сусликов в двух районах:

Пемзовая равнина;

Медвежий луг.

Отметим, что в этих районах находилось лишь несколько борющихся растений, которые, вероятно, проросли из семян, сброшенных птицами, сусликам позволили делать все что угодно в течение 24 часов. Очевидно, что грызуны занялись тем, что получается у них лучше всего — рыли землю.

По словам Аллена, сусликов часто считают вредителями, однако они также выносят старую почву и поднимают ее на поверхность — этого и ожидали ученые. Команда надеялась, что животные смогут помочь в выносе на поверхность жизненно важных, удобряющих микроорганизмов, таких как эндосимбиотические ризобиальные бактерии и микоризные грибы.

Дело в том, что за исключением нескольких сорняков, корни большинства растений не могут быть достаточно эффективными, чтобы самостоятельно получать необходимые питательные вещества и воду. Фактически, именно грибы переносят эти вещества к растениям и получают взамен углерод, необходимый для их собственного роста.

К счастью, надежды ученых оправдались. Спустя 6 лет ученые обнаружили, что работа грызунов привела к появлению 40 000 здоровых растений в обоих регионах, а также к возвращению местной популяции сусликов. Ученые сравнили результаты с результатами районов, которые оставались без грызунов, и разница была поразительной.

Более четырех десятилетий спустя новые образцы почвы, взятые из тех же регионов, по-прежнему указывали на лучшее присутствие грибов и бактерий, чем в районах, где суслики не обитали. По словам другого соавтора исследования, миколога Мии Мальц, их с коллегами исследование подчеркивает важность связанных, устойчивых и естественных экосистем.

Любопытно, что в 1980-х годах ученые просто хотели протестировать краткосрочную реакцию окружающей среды на присутствие сусликов, однако результаты указывают на то, что даже спустя 40 лет эффект от работы грызунов все еще наблюдается.

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