Почти со скоростью звука. Ученые назвали самую быструю лавину из когда-либо зарегистрированных

Примечательно, что она была лишь небольшой частью печально известного извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году.

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Сложно себе представить, что лавина, вызванная извержением вулкана, может сносить все на своем пути со скоростью всего втрое уступающей скорости звука. Однако история говорит, что столь ужасно разрушительное событие все же произошло, пишет IFLScience.

Известно, что звук распространяется со скоростью 1234 километра в час, а Книга рекордов Гиннеса свидетельствует о том, что в 1980 году колоссально разрушительное землетрясение вулкана Сент-Хелес вызвало лавину такой скорости, что она составила 402,3 километра в час, что фактически составляет треть скорости звука.

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Исследователи отмечают, что лавина представляла собой лишь небольшую часть печально известного извержения вулкана, которое сотрясло гору Сент-Хеленс в Вашингтоне в 1980 году. По сей день это событие является самым разрушительным и смертоносным извержением вулкана в истории США.

Геологическая служба США сообщает, что намеки на сейсмическую активность Сент-Хеленс были впервые зарегистрированы 16 марта и начались с небольших землетрясений, кульминацией которых стало первое извержение за более чем 100 лет, которое произошло 27 марта 1980 года. В результате выброса пепла и пара образовался кратер, ширина которого достигала 75 метров — она появилась, как зияющая рана в ледяной шапке вершины вулкана.

Извержение 18 мая 1980 года, гора Сент-Хеленс Фото: Robert Krimmel/USGS/Public Domain

Известно, что первый этап оказался достаточно слабым, несмотря на то, что толчки продолжались ежечасно в течение нескольких недель и продлились вплоть до 22 апреля, когда первая фаза извержения вулкана наконец-то завершилась.

Однако с наступлением мая стало очевидно, что извержение вовсе не закончилось полностью, а на северном склоне горы растет выпуклость, которая была вызвана в результате вторжения магмы на поверхность, что создавало невероятное давление. Худшее произошло 18 мая 1980 года, когда гора Сент-Хеленс сотряслась от толчков магнитудой 5,1 балла. Как только это произошло, вершина горы и выпуклость, надутая магмой, скользнули вниз, будто огромный оползень, сотворив ту самую чрезвычайно быструю лавину, которую когда-либо наблюдали исследователи.

Ученые отмечают, что это произошло из-за того, что оползень по сути срезал северный склон горы, а магматическое тело вулкана, которое все это время находилось под невероятным давлением, буквально вылетело, как пробка от шампанского. Все это привело к мощному взрыву вулканических обломков, которые разбросало на площади 600 квадратных километров. По словам Дэна Миллера из Геологической службы США, по сути, извержение вулкана буквально уничтожило все живое на площади 600 квадратных километров вокруг себя.

Согласно оценкам исследователей, данное извержение вулкана высвободило невероятное количество энергии — около 100 миллионов миллиардов джоулей. Индекс вулканической взрывоопасности составил 5 баллов, что является самым высоким показателем на материковой части США с 1915 года, когда произошло извержение пика Лассен в Калифорнии.

Отметим, что извержение вулкана достаточно сложно предсказать, однако исследователи полагают, что гора Сент-Хелес извергнется вновь. Считается, что извержения здесь происходят с определенной периодичностью с интервалом в 100-300 лет.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде произошло сильнейшее землетрясение в истории — магма пролилась в кору Земли.