Майже зі швидкістю звуку. Вчені назвали найшвидшу лавину з будь-коли зареєстрованих

Звісно, що вона була лише невеликою частиною сумнозвісного виверження вулкана Сент-Хеленс у 1980 році.

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Складно уявити, що лавина, викликана виверженням вулкана, може зносити все своєму шляху зі швидкістю всього втричі поступається швидкості звуку. Однак історія каже, що настільки жахливо руйнівна подія все ж таки відбулася, пише IFLScience.

Відомо, що звук поширюється зі швидкістю 1234 кілометри на годину, а Книга рекордів Гіннеса свідчить про те, що в 1980 році колосально-руйнівний землетрус вулкана Сент-Хелес викликав лавину такої швидкості, що вона склала 402,3 кілометра на годину то фактично становить третину швидкості звуку.

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Дослідники відзначають, що лавина була лише невеликою частиною сумно відомого виверження вулкана, яке струсонуло гору Сент-Хеленс у Вашингтоні в 1980 році. До цього дня ця подія є найбільш руйнівним і смертоносним виверженням вулкана за всю історію США.

Геологічна служба США повідомляє, що натяки на сейсмічну активність Сент-Хеленс були вперше зареєстровані 16 березня і почалися з невеликих землетрусів, кульмінацією яких стало перше виверження за понад 100 років, яке відбулося 27 березня 1980 року. В результаті викиду попелу і пари утворився кратер, ширина якого досягала 75 метрів — вона з'явилася, як рана, що пекла, в крижаній шапці вершини вулкана.

Виверження 18 травня 1980 року, гора Сент-Хеленс Фото: Robert Krimmel/USGS/Public Domain

Відомо, що перший етап виявився досить слабким, попри те, що поштовхи тривали щогодини протягом кількох тижнів і тривали аж до 22 квітня, коли перша фаза виверження вулкана завершилася.

Однак з настанням травня стало очевидним, що виверження зовсім не закінчилося повністю, а на північному схилі гори зростає опуклість, яка була викликана внаслідок вторгнення магми на поверхню, що створювало неймовірний тиск. Найгірше сталося 18 травня 1980 року, коли гора Сент-Хеленс здригнулася від поштовхів магнітудою 5,1 бала. Як тільки це сталося, вершина гори і опуклість, надута магмою, ковзнули вниз, ніби величезний зсув, створивши ту саму надзвичайно швидку лавину, яку коли-небудь спостерігали дослідники.

Вчені відзначають, що це сталося через те, що зсув по суті зрізав північний схил гори, а магматичне тіло вулкана, яке весь цей час знаходилося під неймовірним тиском, буквально вилетіло, як пробка від шампанського. Все це спричинило потужний вибух вулканічних уламків, які розкидало на площі 600 квадратних кілометрів. За словами Дена Міллера з геологічної служби США, виверження вулкана буквально знищило все живе на площі 600 квадратних кілометрів навколо себе.

За оцінками дослідників, це виверження вулкана звільнило неймовірну кількість енергії — близько 100 мільйонів мільярдів джоулів. Індекс вулканічної вибухонебезпечності становив 5 балів, що є найвищим показником на материковій частині США з 1915 року, коли сталося виверження піку Лассен у Каліфорнії.

Зазначимо, що виверження вулкана досить складно передбачити, проте дослідники вважають, що гора Сент-Хелес вивернеться знову. Вважається, що виверження тут відбуваються з певною періодичністю з інтервалом у 100-300 років.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді стався сильний землетрус в історії магма пролилася в кору Землі.