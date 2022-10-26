Крысы-спасатели с маленькими рюкзаками будут помогать искать людей после землетрясений

Тренировки животных проходят в Танзании, а оборудование для них еще в разработке

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Стихийные бедствия по типу землетрясений или ураганов могут разрушить целые города. Поиск людей после таких катастроф — настоящий вызов для поисково-спасательных команд в любой части мира.

Однако в этом должны помочь крысы. Бельгийская некормеционная организация АРОРО планирует оснастить животных высокотехнологичными рюкзаками, чтобы быстро помочь уцелевшим лицам в зонах бедствия, — пишет CNN.

Руководитель проекта, Донна Кин, говорит, что их любознательность является ключевым для спасения. Кроме того, они имеют небольшой размер и отличное обоняние. Уже сегодня они учатся искать людей в симуляциях: в пустой комнате они должны найти целевое лицо, нажать переключатель на жилете и вернуться на базу, где их награждают едой.

Обучение проходит в Танзании. Сейчас грызуны на ранних стадиях. АРОРО сотрудничает с Эйндховенским технологическим университетом, чтобы разработать рюкзак с видеокамерой, двухсторонним микрофоном и передатчиком местоположения. Это поможет общаться с выжившими.

В разработке немало помог инженер Сандер Вердизен. Под обучение в магистратуре он создал первый прототип рюкзака. Он состоял из напечатанного на 3D-принтере пластикового контейнера с видеокамерой, которая посылала живые кадры на модуль приемника на ноутбуке, а также сохраняла высококачественную версию на SD-карте. Он крепился к крысам с помощью неопренового жилета . Этот же материал есть на подводных костюмах.

Фото: The Telegraph

Поначалу крысы не знали, что делать с рюкзаком. Впрочем, они быстро адаптировались. Инженер пытается найти альтернативу GPS . Пока работают с инерционным измерительным блоком, обычно используемым в сапогах пожарных. Кроме того, он хочет добавить больше технологий в следующую версию – например усовершенствовать микрофон. Чтобы свести все меньше без потери функциональности, Вердизен планирует интегрировать все на одной печатной плате.

В то же время Кин усложняет среду обучения крыс. Она добавляет промышленные звуки типа бурения, чтобы имитировать настоящие чрезвычайные ситуации. По ее наблюдениям, крысы на это хорошо реагируют:

"Они должны быть чрезвычайно уверены в любой среде и при любых условиях, и это то, в чем эти крысы от природы хорошо умеют ".

Кроме того, они с рождения подвергают воздействию разнообразных сред, звуков и людей в рамках процесса привыкания. Поэтому это делает их попадание в экстремальные ситуации менее стрессовым. В настоящее время животных обучают пять дней в неделю во время 15-минутных сессий. Питаюсь свежими овощами и фруктами, они играют в специально созданной игровой комнате.

Кон говорит, что для обучения одной крысе понадобится около 9-12 месяцев. Следующим этапом будет создание уровней несколькоэтажного былинка. В будущем для имитации настоящих ситуаций проект планирует переместиться в Турцию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему и как кошки реагируют на человеческий язык.