Слухають лише обраних. Учені зрозуміли, як і коли кішки реагують на людську мову

Вихованці дійсно здатні вловлювати, коли люди звертаються до них, але реагують лише на слова конкретних людей.

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Нове дослідження показує, що кішки здатні не лише впізнавати голос господаря, але й розуміти, коли він звертається саме до них, а не до когось іншого, пише PHYS.org.

Взаємозв'язок кішок із власниками давно цікавить учених. У попередніх дослідженнях учені виявили, що тон людської мови змінюється, коли вони звертаються до кішок. Тепер Шарлотта де Музон і її колеги з Université Paris Nanterre (Нантер, Франція) вирішили розібратися, як самі кішки реагують на людське мовлення.

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У ході дослідження вони вивчили поведінку 16 кішок і їхню реакцію на голоси. У ході дослідження кішкам включали аудіозапис їхніх власників ів незнайомих людей. Наприклад, кішкам включали записи, де власники та незнайомці зверталися до них, потім записи, де власники та незнайомці зверталися до інших людей. У ході програвання записів дослідники спостерігали та записували реакції кішок — наприклад, відпочинок, рух вух, розширення зіниць і рух хвоста.

Проаналізувавши поведінку кішок, вчені виявили, що в 10 з 16 піддослідних знижувалася інтенсивність поведінки, коли вони чули запис незнайомого голосу, який називає їхнє ім'я. Водночас, почувши голос господарів, інтенсивність поведінки кішок відразу зростала — вони повертали вуха в бік динаміків, більше пересувалися по кімнаті, а їхні зіниці розширювалися. У результаті вчені припустили, що коти можуть розрізняти голос господаря.

На другому етапі дослідження вчені виявили, що інтенсивність поведінки 10 з 16 кішок знизилася, коли вони почули голос свого власника, звернений до когось іншого. Але інтенсивність значно зростала, коли власник звертався безпосередньо до вихованця.

На третьому етапі вчені програли запис, де незнайомець говорив щось адресоване кішці й іншій людині — у цьому випадку жодних змін у поведінці вихованців дослідники не виявили.

Результати дослідження показують, що кішки здатні не лише розрізняти голос власника, а й розуміють, коли ті звертаються до них чи до когось іншого. Вчені відзначають, що нинішнє дослідження досить мале, а тому може не відображати поведінку всіх котів. Автори сподіваються, що в наступних дослідженнях їм вдасться провести додаткові дослідження на соціалізованіших кішках, які звикли взаємодіяти з незнайомцями.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, чому кішки будять своїх господарів так рано та що з цим робити.