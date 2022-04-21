Вчені розповіли, чому кішки будять своїх господарів так рано і що з цим робити

Кішки можуть змінювати свої періоди активності, щоб підлаштуватися під людину. Але в цьому їм треба допомогти.

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Вчені Сьюзан Хейзел і Джулія Хеннінг з Університету Аделаїди, Австралія, дали свої поради, що потрібно змінити у взаєминах з кішкою, щоб вона не будила вас рано-вранці, повідомляє The Conversation.

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Кішки спочатку були нічними тваринами, але в процесі одомашнення вони поступово адаптувалися до способу життя людини-господаря. Тому здебільшого їхні періоди найбільшої активності припадають на ранок або пізній вечір, а вночі вони зазвичай сплять. Як показують дослідження, кішки можуть змінювати свої періоди активності, щоб підлаштуватися під людину. Але чому кішки будять своїх господарів і вимагають до себе уваги рано-вранці?

[ + – ] Кішки спочатку були нічними тваринами, але в процесі одомашнення вони поступово адаптувалися до способу життя людини-господаря Фото: ScienceAlert

Сьюзан Хейзел і Джулія Хеннінг з Університету Аделаїди називають три основні причини, чому так відбувається і як розв'язати цю проблему.

Ваша кішка голодна

За словами вчених, почуття голоду є однією з найпопулярніших причин, через яку кішка або кіт будить людину рано вранці.

"Здебільшого господар кішки, який хоче ще поспати, звичайно ж погодує домашнього улюбленця. Але це лише посилить проблему. Для кішки це означатиме, що якщо будити вас у цей час, то можна завжди отримати їжу. І тварина повторюватиме свої дії кожен день", — каже Хейзел.

Щоб цієї проблеми не виникало, потрібно забезпечити кішку їжею на цілий день. Також можна дуже добре погодувати тварину перед тим, як ви лягатимете спати, і кішка теж готуватиметься до сну. Головне, щоб це була дуже ситна вечеря.

Що стосується ранкового годування кішки, важливо переконатися в тому, що в домашнього улюбленця не виробився рефлекс на ваше пробудження, яке кішка пов'язуватиме з їжею. Для цього потрібно годувати кішку або кота лише через пів години після того, як ви встали з ліжка, каже Хеннінг.

"Ще одним хорошим способом розвинути правильні асоціації з їжею в кішки, особливо якщо це стосується сніданку, є певний звук або словосполучення. Наприклад, перед годуванням кажіть щось схоже на "Час снідати" або "А ось і їжа". Кішка звикне до цього і пов'язуватиме ці звуки з годуванням", — каже Хейзел.

[ + – ] Що стосується ранкового годування кішки, важливо переконається в тому, що у домашнього вихованця не виробився рефлекс на ваше пробудження, яке кішка пов'язуватиме з їжею Фото: ScienceAlert

У кішки немає встановленого розпорядку дня

Дослідження показують, що коти люблять передбачуваність. Якщо в житті все відбувається чітко за розкладом, це знижує вони рівень стресу.

Щоб встановити правильний розпорядок дня для кішки, зробіть так, щоб час прийому їжі, ігри з кішкою та процедури догляду за твариною відбувалися максимально в один і той же час щодня.

"До речі є важливий момент. Вам потрібно очищати лоток вашої кішки в один і той же час і через точні певні проміжки часу. Тому що однією з причин, через яку ваша кішка вас будитиме рано вранці, є якраз брудний лоток. Також не переміщуйте лоток та миску для їжі на нове місце без особливої необхідності", — каже Хейзел.

Кішки дуже не люблять, коли змінюється розміщення предметів, які відіграють важливу роль у їхньому житті. Це стосується навіть кігтеточки.

"Тому якщо щось змінюється у вашій оселі, ви переставили меблі, у вас новий мешканець у квартирі або будинку, з'явилася ще одна домашня тварина, навіть якщо вас самих не було вдома кілька днів — все це може стати причиною того, що кішка вас будитиме рано-вранці. Це їхня звичайна реакція на зміни в навколишній обстановці", — каже Хеннінг.

Вчені радять намагатися встановити та зберегти розпорядок дня. І, зрештою, кішка звикне до цього і перестане вас будити вранці. Принаймні рано-вранці.

[ + – ] Кішки дуже не люблять, коли змінюється розміщення предметів, які відіграють важливу роль у їхньому житті. Це стосується навіть кігтеточки Фото: The Conversation

У кішки надто багато невитраченої енергії

Кішки люблять не тільки іноді поспати вдень, але їм ще дуже подобається гратися й активно рухатися.

За словами вчених, треба дати кішці різні іграшки чи інші предмети, із якими тварина могла б постійно взаємодіяти. Особливо це важливо, коли вас часто не буває вдома вдень.

"Якщо ж ви все-таки вдома, знайдіть час, щоб пограти з кішкою, навіть побігати разом з нею. Придумайте, можливо, якусь гру, яка сподобається вашій кішці, і ви гратимете в неї постійно", — каже Хейзел.

Важливо пам'ятати, що кішкам дуже легко стає нудно. Тому в ту саму гру потрібно постійно вносити нові елементи. Також не грайтеся з кішкою перед сном, щоб вона не стала надто активною.

[ + – ] Важливо пам'ятати, що кішкам дуже легко стає нудно. Тому в ту саму гру потрібно постійно вносити нові елементи Фото: ScienceAlert

Що робити, якщо ці поради не допомогли, і кішка будить вас вранці?

За словами вчених, якщо дотримуватися цих порад, то є ймовірність того, що кішка може не дуже позитивно відреагувати на те, що відбувається. Але це тимчасово. Вона пристосовується до нових умов, однак потрібно потерпіти.

Ваша кішка все ще може будити вас рано-вранці деякий час. Постарайтеся в цей період не реагувати на кішку в ранній ранковий час і не спілкуйтеся з нею. Це має допомогти, кажуть науковці.

"Якщо ж ви все перепробували, а кішка все одно вас будить рано-вранці, значить вам потрібно везти її до ветеринара. Найімовірніше така поведінка є ознакою погіршення стану здоров'я вашого домашнього улюбленця", — Хейзел.

Фокус вже писав, що вчені з'ясували, що кішки здатні запам'ятовувати імена своїх власників.