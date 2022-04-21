Ученые рассказали, почему кошки будят своих хозяев так рано и что с этим делать

Кошки могут менять свои периоды активности, чтобы подстроиться под человека. Но в этом им нужно помочь.

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Ученые Сьюзан Хейзел и Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды, Австралия дали свои советы, что нужно изменить в отношениях с кошкой, чтобы она не будила вас рано утром, сообщает The Conversation.

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Кошки изначально были ночными животными, но в процессе одомашнивания они постепенно адаптировались к образу жизни человека-хозяина. Поэтому в основном их периоды наибольшей активности приходятся на ранее утро или поздний вечер, а ночью они как правило спят. Как показывают исследования, кошки могут менять свои периоды активности чтобы подстроиться под человека. Но почему кошки будят своих хозяев и требуют к себе внимания рано утром?

[ + – ] Кошки изначально были ночными животными, но в процессе одомашнивания они постепенно адаптировались к образу жизни человека-хозяина Фото: ScienceAlert

Сьюзан Хейзел и Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды называют три основные причины почему так происходит и как решить эту проблему.

Ваша кошка голодная

По словам ученых, чувство голода является одной из самым популярных причин, из-за которой кошка или кот будит человека ранним утром.

"В основном хозяин кошки, который хочет еще поспать, конечно же покормит домашнего любимца. Но это только усугубит проблему. Для кошки это будет означать, что если будить вас в это время, то можно всегда получить еду. И животное будет повторять свои действия каждый день", — говорит Хейзел.

Для того, чтобы этой проблемы не возникало, нужно обеспечить кошку едой на целый день. Также можно очень хорошо покормить животное перед тем, как вы будете ложится спать, и кошка тоже будет готовиться ко сну. Главное, чтобы это был очень сытный ужин.

Что касается утреннего кормления кошки, важно убедиться в том, что у домашнего питомца не выработался рефлекс на ваше пробуждения, которое кошка будет связывать с едой. Для этого нужно кормить кошку или кота только через полчаса после того, как вы встали с постели, говорит Хеннинг.

"Еще одним хорошим способом развить правильные ассоциации с едой у кошки, особенно если это касается завтрака, является определенный звук или словосочетание. Например, перед кормлением говорите что-то похоже на "Время завтракать" или "А вот и еда". Кошка привыкнет к этому и будет связывать эти звуки с кормлением", — говорит Хейзел.

[ + – ] Что касается утреннего кормления кошки, важно убедится в том, что у домашнего питомца не выработался рефлекс на ваше пробуждения, которое кошка будет связывать с едой Фото: ScienceAlert

У кошки нет установленного распорядка дня

Исследования показывают, что кошки любят предсказуемость. Если в их жизни все происходит четко по расписанию, то это снижает у них уровень стресса.

Чтобы установить правильный распорядок дня для кошки, сделайте так, чтобы время приема пищи, игры с кошкой и процедуры ухода за животным, происходили максимально в одно и то же время каждый день.

"Кстати есть важный момент. Вам нужно очищать лоток вашей кошки в одно и то же время и через точные определенные промежутки времени. Потому как одной из причин, по которой ваша кошка будет вас будить рано утром, является как раз грязный лоток. Также не перемещайте лоток и миску для еды на новое место без особой необходимости", — говорит Хейзел.

Кошки очень не любят, когда меняется расстановка предметов, которые играют важную роль в их жизни. Это касается даже когтеточки.

"Поэтому если что-то меняется в вашем жилище, вы переставили мебель, у вас новый житель в квартире или доме, появилось еще одно домашнее животное, даже если вас самих не было дома несколько дней – все это может стать причиной того, что кошка будет вас будить рано утром. Это их обычная реакция на изменения в окружающей обстановке", — говорит Хеннинг.

Ученые советуют стараться установить и сохранить распорядок дня. И в конце концов, кошка привыкнет к этому и перестанет вас будить утром. По крайней мере рано утром.

[ + – ] Кошки очень не любят, когда меняется расстановка предметов, которые играют важную роль в их жизни. Это касается даже когтеточки Фото: The Conversation

У кошки слишком много неизрасходованной энергии

Кошки любят не только иногда поспать днем, но еще им очень нравится играть и активно двигаться.

По словам ученых, нужно дать кошке различные игрушки или другие предметы, с которыми животное могло бы постоянно взаимодействовать. Особенно это важно, когда вас часто не бывает дома днем.

"Если же вы все-таки дома, найдите время, чтобы поиграть с кошкой, даже побегать вместе с ней. Придумайте, возможно, какую-ту игру, которая понравится вашей кошке, и вы будете играть в нее постоянно", — говорит Хейзел.

Важно помнить, что кошкам очень легко становится скучно. Поэтому в одну и ту же игру нужно постоянно вносить новые элементы. Также не играйте с кошкой перед сном, чтобы она не стала слишком активной.

[ + – ] Важно помнить, что кошкам очень легко становится скучно. Поэтому в одну и ту же игру нужно постоянно вносить новые элементы Фото: ScienceAlert

Что делать, если эти советы не помогли, и кошка будит вас по утрам?

По словам ученых, если следовать этим советам, то есть вероятность того, что кошка может не очень положительно отреагировать на происходящее. Но это временно. Она адаптируется к новым условиям, но нужно потерпеть.

Ваша кошка все еще может будить вас рано утром некоторое время. Постарайтесь в этот период не реагировать на кошку в ранние утренние часы и не общайтесь с ней. Это должно помочь, говорят ученые.

"Если же вы все перепробовали, а кошка все равно вас будит рано утром, значит вам нужно везти ее к ветеринару. Скорее всего такое поведение является признаком ухудшения состояния здоровья вашего домашнего любимца", — Хейзел.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что кошки способны запоминать имена своих владельцев.