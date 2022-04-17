Ученые выяснили, что кошки способны запоминать имена своих владельцев

Факторы, которые повлияли на способность четырехлапых запоминать имена включают продолжительность времени, в течение которого они жили с хозяевами, а также количество членов их семьи.

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Новое исследование ученых, проведенное в Киотском университете в Японии, показало, что кошки способны учить и запоминать имена членов своей семьи, включая пушистых друзей и своих хозяев, пишет Plant Based News.

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В начале эксперимента исследователи показали 48 кошкам (которые были либо домашними, либо жили в кошачьих кафе) фотографии других кошек, с которыми они были знакомы. Одновременно с показом изображения они произносили либо настоящее имя сфотографированной кошки, либо вымышленное.

[ + – ] В начале эксперимента исследователи показали 48 кошкам фотографии других кошек, с которыми они были знакомы

Затем они показали другой группе из 26 котов снимки людей, с которыми они живут. В обеих частях эксперимента кошки продемонстрировали то, что они знают имена других кошек и людей.

Но как они запоминают наши имена?

Когда исследователи называли ложное имя кошки дольше смотрели на изображение, что, по мнению исследователей, свидетельствует о замешательстве животного. Кошки лучше помнили имена своих собратьев, но и людей тоже, однако в меньшей степени, показывая некоторую способность выучивать имена.

Факторы, которые повлияли на способность кошки запоминать человеческие имена, включали: продолжительность времени, в течение которого они жили с владельцами, а также количество членов семьи.

[ + – ] Исследователи также обнаружили, что чем больше людей в семье, тем легче кошкам запоминать имена Фото: catfriendly.com

Как и следовало ожидать, если они долго жили в одной семье, им было легче запомнить имена людей и кошек в этой семье. Но исследователи также обнаружили, что чем больше людей в семье, тем легче кошкам запоминать имена. Эксперты предположили, что это вероятно потому, что в больших семьях у них больше возможностей услышать, как используются имена.

Однако несмотря на это, авторы также отметили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, почему кошки учат имена.

Одно из возможных объяснений связано с конкуренцией. Например, кошка получает еду тогда, когда владелец называет ее по имени, но не тогда, когда он зовет другую кошку. Тот факт, что люди не конкурируют с котами, может объяснить более слабую ассоциацию между человеческими именами и лицами.

Напомним, что ранее эксперты узнали, почему кошки ненавидят купаться. Как оказалось, причин этому несколько: коты избегают воду, потому что это вещество с которым они малознакомы; кошкам не нравится мокнуть из-за того, что вода делает с их шерстью, также они могут избегать воду из-за неприятного опыта.