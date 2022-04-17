Вчені з'ясували, що кішки здатні запам'ятовувати імена своїх власників

Фактори, які вплинули на здатність чотирилапих запам'ятовувати імена включають тривалість часу, протягом якого вони жили з господарями, а також кількість членів їхньої родини.

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Нове дослідження вчених, проведене в Кіотському університеті в Японії, показало, що кішки здатні вчити та запам'ятовувати імена членів своєї сім'ї, включаючи пухнастих друзів та своїх господарів, пише Plant Based News.

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На початку експерименту дослідники показали 48 кішкам (які були або домашніми, або жили в котячих кафе) фотографії інших кішок, з якими вони були знайомі. Разом з показом зображення вони вимовляли або справжнє ім'я сфотографованої кішки, або вигадане.

[ + – ] На початку експерименту дослідники показали 48 кішкам фотографії інших кішок, з якими вони були знайомі.

Потім вони показали іншій групі з 26 котів знімки людей, з якими живуть. В обох частинах експерименту кішки продемонстрували те, що вони знають імена інших кішок та людей.

Але як вони запам'ятовують наші імена?

Коли дослідники називали хибне ім'я кішки довше дивилися на зображення, що, на думку дослідників, свідчить про нерозуміння тварини. Кішки краще пам'ятали імена своїх побратимів, але й людей теж, проте менше показуючи деяку здатність вивчати імена.

Чинники, які вплинули на здатність кішки запам'ятовувати людські імена, включали тривалість часу, протягом якого вони жили з власниками, а також кількість членів сім'ї.

[ + – ] Дослідники також виявили, що чим більше людей у сім'ї, тим легше запам'ятовувати кішкам імена Фото: catfriendly.com

Як і слід було очікувати, якщо вони довго жили в одній сім'ї, їм було легше запам'ятати імена людей та котів у цій сім'ї. Але дослідники також виявили, що чим більше людей у сім'ї, тим легше запам'ятовувати імена кішкам. Експерти припустили, що це можливо тому, що у великих сім'ях у них більше можливостей почути, як використовуються імена.

Однак, незважаючи на це, автори також зазначили, що необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, чому кішки вчать імена.

Одне з можливих пояснень пов'язане із конкуренцією. Наприклад, кішка отримує їжу тоді, коли власник називає її на ім'я, але не тоді, коли він кличе іншу кішку. Той факт, що люди не конкурують з котами, може пояснити слабкішу асоціацію між людськими іменами та особами.

Нагадаємо, що раніше експерти дізналися, чому кішки ненавидять купатися. Як виявилося, причин цього кілька: коти уникають воду, бо це речовина з якою вони малознайомі; кішкам не подобається мокнути через те, що вода робить з їхньою шерстю, також вони можуть уникати води через неприємний досвід.