Учені розповіли, чому кішки ненавидять купатися

Багато господарів кішок неодноразово стикалися з проблемою покупати свого вихованця. Проте, як зазначають біхевіористи, такій поведінці є пояснення.

Відраза до води — одна з найбільш відомих характерних рис домашніх кішок. Проте не всі котячі негативно ставляться до води, більше того, деякі, навпаки, її люблять, пише Britannica.

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Деякі великі кішки, такі як тигри, зазвичай купаються, щоб охолонути або полювати за здобиччю, і навіть деякі домашні породи люблять поплавати, коли з'являється така можливість.

Однак, більшість домашніх кішок будуть робити все можливе, щоб уникнути води, і біхевіористи мають кілька пояснень такій поведінці.

[ + – ] Більшість домашніх кішок робитимуть усе можливе, щоб уникнути води

Оскільки котячі розвивалися в сухому кліматі і практично не стикалися з річками чи озерами, вода (за винятком питної) — речовина, з якою вони малознайомі, тому вони її бояться і намагаються уникати. Ще одна причина — кішкам не подобається мокнути через те, що вода робить з їхньою шерстю. Кішки — педантичні тварини, які проводять більшу частину свого дня, доглядаючи за собою. Мокра вовна приносить великий дискомфорт, і часто потрібно багато часу, щоб її висушити. Крім того, мокра шерсть важча за суху, тому кіт стає менш спритним. Також кішки можуть уникати води через неприємний досвід. Так, наприклад, раптове падіння в повну ванну могло налякати кішку і зробити її боязкою до води на все життя.

[ + – ] Багато котів люблять грати з водою, яка капає або тече

Тим не менш, багато котів люблять грати з водою, яка капає або тече. Біхевіористи вважають, що кішок приваблюють рухи води та звуки, які вона видає. Усе це може стимулювати інстинктивне прагнення кішки впіймати здобич. Причому така гра подобається майже всім котам, бо мокнуть лише їхні лапки, а не вся шерсть.

Деякі породи домашніх кішок, такі як мейн-кун, Менська кішка і турецький ван, менше бояться води і дійсно люблять час від часу купатися. А все через текстуру їхньої вовни, яка більш водостійка порівняно з іншими породами.