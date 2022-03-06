Ученые рассказали, почему кошки ненавидят купаться

Многие хозяева кошек не раз сталкивались с проблемой покупать своего питомца. Однако, как отмечают бихевиористы, такому поведению есть объяснение.

Отвращение к воде — одна из наиболее известных характерных черт домашних кошек. Однако не все кошачьи негативно относятся к воде, больше того, некоторые наоборот ее любят, пишет Britannica.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Некоторые крупные кошки, такие как тигры, обычно купаются, чтобы охладиться или охотиться за добычей, и даже некоторые домашние породы, любят поплавать, когда появляется такая возможность.

Однако большинство домашних кошек будут делать все возможное, чтобы избежать воды, и у бихевиористов есть несколько объяснений такому поведению.

[ + – ] Большинство домашних кошек будут делать все возможное, чтобы избежать воды

Поскольку кошачьи развивались в сухом климате и практически не сталкивались с реками или озерами, вода (за исключением питьевой) — вещество с которым они малознакомы, поэтому они его боятся и стараются избегать. Еще одна причина — кошкам не нравится мокнуть из-за того, что вода делает с их шерстью. Кошки — щепетильные животные, которые проводят большую часть своего дня, ухаживая за собой. Мокрая шерсть приносит большой дискомфорт, и часто требуется много времени, чтобы ее высушить. Кроме того, мокрая шерсть тяжелее сухой, поэтому кот становится менее ловким. Также кошки могут избегать воду из-за неприятного опыта. Так, например, внезапное падение в полную ванну могло напугать кошку и сделать ее боязливой к воде на всю оставшуюся жизнь.

[ + – ] Многие кошки любят играть с водой, которая капает или течет

Тем не менее, многие кошки любят играть с водой, которая капает или течет. Бихевиористы считают, что кошек привлекают движения воды и звуки, которые она издает. Все это может стимулировать инстинктивное стремление кошки поймать добычу. Причем такая игра нравится почти всем котам, потому что мокнут только их лапки, а не вся шерсть.

Некоторые породы домашних кошек, такие как мейн-кун, мэнская кошка и турецкий ван, меньше боятся воды и действительно любят время от времени купаться. А все из-за текстуры их шерсти, которая более водостойкая по сравнению с другими породами.