Слушают лишь избранных. Ученые поняли, как и когда кошки реагируют на человеческую речь

Питомцы действительно способны улавливать, когда люди обращаются к ним, но реагируют лишь на слова конкретных людей.

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Новое исследование показывает, что кошки способны не только узнавать голос хозяина, но и понимать, когда он обращается именно к ним, а не к кому-то другому, пишет PHYS.org.

Взаимосвязь кошек с владельцами давно интересует ученых. В более ранних исследованиях ученые обнаружили, что тон человеческой речи меняется, когда они обращаются к кошкам. Теперь Шарлотта де Музон и ее коллеги из Université Paris Nanterre (Нантер, Франция) решили разобраться, как сами кошки реагируют на человеческую речь.

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В ходе исследования они изучили поведение 16 кошек и их реакцию на голоса. В ходе исследования кошкам включали аудиозапись их владельцев и незнакомых людей. Например, кошкам включали записи, где владельцы и незнакомцы обращались к ним, затем записи, где владельцы и незнакомцы обращались к другим людям. В ходе проигрывания записей исследователи наблюдали и записывали реакции кошек — например, отдых, движение ушей, расширение зрачков и движение хвоста.

Проанализировав поведение кошек, ученые обнаружили, что у 10 из 16 испытуемых снижалась интенсивность поведения, когда они слышали запись незнакомого голоса, называющего их имя. В то же время, услышав голос хозяев, интенсивность поведения кошек тут же возрастала — они поворачивали уши в сторону динамиков, больше передвигались по комнате, а их зрачки расширялись. В результате ученые предположили, что кошки могут различать голос хозяина.

На втором этапе исследования ученые обнаружили, что интенсивность поведения 10 из 16 кошек снизилась, когда они услышали голос своего владельца, обращенный к кому-то другому. Но интенсивность значительно возрастала, когда владелец обращался непосредственно к питомцу.

На третьем этапе ученые проиграли запись, где незнакомец говорил нечто адресованное кошке и другому человеку — в этом случае никаких изменений в поведении питомцев исследователи не обнаружили.

Результаты исследования показывают, что кошки способны не только различать голос владельца, но и понимают, когда те обращаются к ним или кому-то другому. Ученые отмечают, что нынешнее исследование достаточно мало, а потому может не отражать поведение всех кошек. Авторы надеются, что в следующих исследованиях им удастся провести дополнительные исследования на более социализированных кошках, которые привыкли взаимодействовать с незнакомцами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, почему кошки будят своих хозяев так рано и что с этим делать.