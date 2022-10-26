Пацюки-рятувальники з маленькими рюкзаками допомагатимуть шукати людей після землетрусів

Тренування тварин проходять у Танзанії, а обладнання для них ще у розробці

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Стихійні лиха на кшталт землетрусів чи ураганів можуть зруйнувати цілі міста. Пошук людей після таких катастроф — справжній виклик для пошуково-рятувальних команд у будь-якій частині світу.

Однак у цьому мають допомогти пацюки. Бельгійська некормеційна організація АРОРО планує оснастити тварин високотехнологічними рюкзаками, щоб швидко допомогти вцілілим особам у зонах лиха, пише CNN.

Керівниця проєкту, Донна Кін, каже, що їхня допитливість є основною для порятунку. Крім того, вони мають невеликий розмір та відмінний нюх. Вже сьогодні вони навчаються шукати людей у симуляціях: у порожній кімнаті вони мають знайти цільове обличчя, натиснути перемикач на жилеті та повернутися на базу, де їх нагороджують їжею.

Навчання відбувається у Танзанії. Нині гризуни на ранніх стадіях. АРОРО співпрацює з Ейндховенським технологічним університетом, щоб розробити рюкзак з відеокамерою, двостороннім мікрофоном та передавачем розташування. Це допоможе спілкуватися з тими, хто вижив.

У розробці чимало допоміг інженер Сандер Вердізен. Під навчання у магістратурі він створив перший прототип рюкзака. Він складався з надрукованого на 3D принтері пластикового контейнера з відеокамерою, яка посилала живі кадри на модуль приймача на ноутбуці, а також зберігала високоякісну версію на SD-карті. Він кріпився до щурів за допомогою неопренового жилета. Цей матеріал є на підводних костюмах.

Фото: The Telegraph

Спочатку щури не знали, що робити з рюкзаком. Втім, вони швидко адаптувалися. Інженер намагається знайти альтернативу GPS. Поки що працюють з інерційним вимірювальним блоком, який зазвичай використовується в чоботях пожежників. Крім того, він хоче додати більше технологій до наступної версії – наприклад удосконалити мікрофон. Щоб зробити все меншим без втрати функціональності, Вердізен планує інтегрувати все на одній друкованій платі.

Водночас Кін ускладнює середовище навчання пацюків. Вона додає промислових звуків типу буріння, щоб імітувати справжні надзвичайні ситуації. За її спостереженнями, щури на це добре реагують:

"Вони повинні бути надзвичайно впевнені в будь-якому середовищі та за будь-яких умов, і це те, в чому ці щури від природи добре вміють".

Крім того, вони з народження піддають впливу різноманітних середовищ, звуків та людей у рамках процесу звикання. Тому це робить їхнє потрапляння в екстремальні ситуації менш стресовим. Наразі тварин навчають п'ять днів на тиждень під час 15-хвилинних сесій. Харчуюсь свіжими овочами та фруктами, вони грають у спеціально створеній ігровій кімнаті.

Кон каже, що для навчання одному щуру знадобиться близько 9-12 місяців. Наступним етапом буде створення рівнів кількаповерхового билинка. У майбутньому для імітації цих ситуацій проєкт планують перемістити до Туреччини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому і як кішки реагують на людську мову.