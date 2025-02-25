Хотели необычное имя: в РФ пара назвала новорожденного ребенка Трампом

Родители хотели дать ребенку необычное имя и выбрали фамилию 47-го президента США. Примечательно, что отчество малыш получил в честь российского президента.

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Семья из российского города Новосибирск назвала новорожденного сына Трампом, ребенок получил отчество Владимирович. Об этом сообщили изданию "Сиб.фм" родители мальчика.

Семья признает, что такое имя — якобы необязательно отсыл в политическую сторону, ведь у него множество этимологий и через несколько лет имя станет редким.

"Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя", — объяснил идею отец мальчика.

Два года назад семья переехала в Беларусь, в поселок недалеко от Минска, где живут родители главы семейства. Владимир работает удаленно программистом, а Елена — флорист.

Родители еще не получили свидетельство о рождении ребенка, мать с малышом пребывают в роддоме.

Тем временем Госдума РФ рассмотрит законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Таким образом российские власти хотят создать список разрешенных имен. Депутат Татьяна Буцкая говорила, что нужно защитить детей от имен вроде Пельмень, Стол и Тумбочка.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп может устроить революцию во внешней политике США. Сейчас он стремится наладить отношения с Россией и 12 февраля звонил президенту РФ Владимиру Путину для обсуждения российско-украинской войны.

Напомним, военные ВСУ были возмущены последними действиями Трампа. В знак протеста они публично снимали с формы нашивки и шевроны с флагом США.

Россия хочет начать экономическое сотрудничество с США после достижения мира в Украине. Москва может предоставить Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.