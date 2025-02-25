Военные ВСУ из-за действий Трампа массово снимают шевроны, которые носили в знак благодарности США, — Independent

Военные говорят, что очевидные отношения Вашингтона с Путиным на фоне потока обвинений против Украины со стороны Трампа меняют представление о США и разочаровывают.

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Украинские военные возмущены последними заявлениями и действиями американского президента Дональда Трампа из-за чего начали публично снимать со своей формы нашивки и шевроны, которые носили в знак благодарности США. Об этом пишет Independent.

Как отмечает издание, среди украинских военных всех рангов наступило большое разочарование президентом США. Они говорят, что в самые тяжелые моменты войны поддержка США имела не только большое значение как поставщик оружия и жизненно важную экономическую опору, но и огромный подъем морального духа. Но очевидные отношения Вашингтона с Путиным на фоне потока обвинений против Украины со стороны Трампа меняют представление о США.

"Мы знаем, что Трамп не любит Украину. Трамп любит себя. Его действия не на благо Америки, все, что он делает, делается для него самого", — говорит медик ВСУ с позывным "Вольво".

Шеврон Украина-США

Издание приводит в пример нескольких военных, которые после последних заявлений Трампа решили больше не носить американские шевроны.

"Это нелегкое дело. Мне нравится Америка, и я считаю американцев нашими союзниками и братьями по оружию. Без США было бы сложнее, чем с ними. Но сегодня мы стали гораздо более сильным обществом, чем три года назад, и нас не побьют", — говорит военный "Саныч".

Напомним, что в ЕС в противовес Трампу предложили Украине свое соглашение по критическим минералам, которое будет взаимовыгодным для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о предстоящем соглашении о металлах с Украиной и сообщил о приближении завершения войны, которому, по его мнению, будет способствовать именно договор об "экономическом партнерстве" между США и Украиной.